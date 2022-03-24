https://tr.sputniknews.com/20220324/gifin-mucidi-steve-wilhite-koronavirusten-oldu--1055002978.html

GIF'in mucidi Wilhite koronavirüsten öldü

GIF'in mucidi Wilhite koronavirüsten öldü

1 Mart'ta Kovid-19'a yakalanan GIF'in mucidi, ABD'li yazılımcı Steve Wilhite, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Kathaleen Wilhite, Steve'in... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:27+0300

2022-03-24T10:27+0300

2022-03-24T10:30+0300

yaşam

gif

internet

yazılımcı

kovid-19

koronavirüs

vefat

abd

ohio

ölüm

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İnternet ortamında, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ve mesajlaşma uygulamalarında sıklıkla kullanılan GIF'in yaratıcısı Steve Wilhite, ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Milford'da eşi ile birlikte koronavirüs tedavisi görüyordu.Eşi Kathaleen, 74 yaşındaki Wilhite'ın tedavi gördüğü hastanede 14 Mart tarihinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Eşinin bir anda rahatsızlandığını söyleyen Kathaleen White, "Birdenbire oldu. Bir sabah uyandı ve 'Hiç iyi hissetmiyorum' dedi. Ateşi yükseliyordu, çok fena kusuyordu. Ve ertesi gün fena halde öksürmeye başladı" dedi.Kathaleen, 10 Mart'ta kendisinin Kovid'i atlattığını, bu tarihten sonra eşinin yanında olduğunu belirtti. Kathaleen, hastaneye gelişinden kısa bir süre sonra Steve'in Kovid-19'un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini söyledi. Wilhite, eşinin vefatından duyduğu üzüntüyü "Bu çok kötü, çok trajik" sözleriyle dile getirdi.Steve ve Kathaleen Wilhite çifti, Kovid'le birlikte her şey aniden değişmeden önce birçok bölgede en sevdikleri noktalarda kamp yapmak umuduyla yeni bir kamyon ve karavan satın almıştı.Steve Wilhite, günümüzde özellikle sosyal medyada sıklıkla kullanılan GIF dosya formatını 1987 yılında oluşturmuştu. GIF'in sıkıştırılmış formatı, 1980'lerin yavaş modem bağlantılarının görüntüleri daha verimli bir şekilde aktarmasına olanak sağlıyordu. Animasyon özelliği ise GIF dosya biçiminin güncellenmiş bir sürümüne daha sonra eklendi.Wilhite, Daily Dot ile Mayıs 2012'de Facebook üzerinden yaptığı bir röportajda, "Hatırladığım kadarıyla ilk GIF bir uçağın resmiydi" demişti.2001 yılına kadar çeşitli sistemler üzerinde çalışmalar yürüten bir şirkette çalışan Wilhite, emekliliğinden kısa süre önce felç geçirmişti. 2013'te Webby Ödülleri, Wilhite'ı 'ömür boyu başarı' ödülü ile onurlandırdı.Wilhite'ın yaratıcısı olduğu GIF'ler, bugün internette iletişimin temel dayanaklarından birini oluşturuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220309/elon-musk-bitcoinin-mucidiyle-ilgili-sifreli-mesaji-cozdu-1054555851.html

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gif, internet, yazılımcı, kovid-19, koronavirüs, vefat, abd, ohio, ölüm