https://tr.sputniknews.com/20220324/guney-kore-kuzey-kore-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapti-1055002107.html
Güney Kore: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
Güney Kore: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T09:24+0300
2022-03-24T09:24+0300
2022-03-24T09:34+0300
güney kore
kuzey kore
kıtalararası balistik füze
dünya
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Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'a göre son dönemde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore bu sabah da bir test yaptı ve kıtalararası balistik füze ateşledi.
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güney kore, kuzey kore, kıtalararası balistik füze
Güney Kore: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
09:24 24.03.2022 (güncellendi: 09:34 24.03.2022) Abone ol
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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.
Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'a göre son dönemde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore bu sabah da bir test yaptı ve kıtalararası balistik füze ateşledi.