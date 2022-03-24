https://tr.sputniknews.com/20220324/gurultu-nedeniyle-uyaran-komsusunu-oldurdu-1055007926.html

Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü

Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü

Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:23+0300

2022-03-24T12:23+0300

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türkiye

pompalı tüfek

tüfek

antalya

komşu

cinayet

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Antalya'da, belediyede çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220322/17-yasindaki-genc-tartistigi-babasini-pompali-tufekle-oldurdu-1054940652.html

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pompalı tüfek, tüfek, antalya, komşu, cinayet