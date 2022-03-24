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Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T12:23+0300
2022-03-24T12:23+0300
türkiye
pompalı tüfek
tüfek
antalya
komşu
cinayet
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Antalya'da, belediyede çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/17-yasindaki-genc-tartistigi-babasini-pompali-tufekle-oldurdu-1054940652.html
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pompalı tüfek, tüfek, antalya, komşu, cinayet

Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü

12:23 24.03.2022
© DHAGürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© DHA
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Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü.
Antalya'da, belediyede çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.
Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
TÜRKİYE
17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
22 Mart, 10:12
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