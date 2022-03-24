https://tr.sputniknews.com/20220324/gurultu-nedeniyle-uyaran-komsusunu-oldurdu-1055007926.html
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T12:23+0300
2022-03-24T12:23+0300
2022-03-24T12:23+0300
türkiye
pompalı tüfek
tüfek
antalya
komşu
cinayet
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Antalya'da, belediyede çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220322/17-yasindaki-genc-tartistigi-babasini-pompali-tufekle-oldurdu-1054940652.html
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pompalı tüfek, tüfek, antalya, komşu, cinayet
Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü
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Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı pompalı tüfekle öldürdü.
Antalya'da, belediyede çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.
Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.