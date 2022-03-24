Hapisten çıkan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Park taburcu oldu: 'Hayallerim başkalarının elinde'
12:27 24.03.2022 (güncellendi: 12:32 24.03.2022)
Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, bugün hastaneden taburcu edildikten sonra evine döndü. Park, evinin bulunduğu sokakta yoğun kalabalığın sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Güney Kore'de 'yolsuzluk' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan eski ve ilk kadın lider Park Geun-hye, hastaneden taburcu oldu.
Former President Park Geun-hye went home three months after being pardoned for one of South Korea’s worst government-corruption scandals. She was released from a hospital in Seoul to supporters shouting, “Park Geun-hye! President!” https://t.co/w6Iu4hwmUc— The Associated Press (@AP) March 24, 2022
2019 yılında omzundan ameliyat olan ve bu yıl kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılan Park, tedavi için bulunduğu başkent Seul’deki bir hastaneden serbest bırakıldı.
Hastane önünde Park'ı karşılayan destekçiler 'Başkan Park' sloganları attı. Seul'deki Samsung Tıp Merkezi'nden yavaşça çıkan Park, “Beş yıldır ilk kez halkımıza selamlarımı iletiyorum. Endişeleriniz sayesinde sağlığım gerçekten iyileşti" dedi.
Babasının mezarını ziyaret etti
Hastanenin sağlık personeline teşekkür eden Güney Koreli lider, sorulara yanıt vermeden siyah bir sedan otomobile bindi. Daha sonra bir mezarlığın yanında duran Park, askeri diktatör Park Chung-hee'yi öldüren babasının mezarına çiçekler ve tütsü sundu.
Saatler sonra Park, memleketi Daegu'da destekçilerinin evinin yakınındaki bir yolu yüzlerce çelenkle kapattığını gördü.
Ooh the princess is returning 👸🏻https://t.co/lgmzK1RUUA— Jackie (@Jacqueline33600) March 23, 2022
Yoğun güvenlik önlemleri arasında bayrak sallayan binlerce insan, onun adıyla sloganlar atmaya devam etti. Bazıları, Park ve babasının fotoğraflarının yer aldığı, onun masum olduğunu iddia eden pankartlar açtı.
Arabadan inen Park, maskesiyle genişçe gülümsedi ve kendisine çiçek sunan bir çocuğa sarıldı. Daha sonra ise destekçilerine teşekkür mesajı iletmek için kapısının önündeki mikrofon standına çıktı.
South Korea's disgraced ex-president Park Geun-hye returns home after prison https://t.co/rpAl3LFQui pic.twitter.com/FwEwN4ENgk— CNA (@ChannelNewsAsia) March 24, 2022
Park, 1998'den 2008'e kadar dört kez milletvekili seçildiği Daegu'nun Dalseong ilçesindeki komşularına teşekkür etti ve "Son beş yıl katlanmak benim için çok zor bir zaman oldu" dedi.
Park'ın konuşması, standa su şişesine benzer bir cismin düşmesi üzerine kısa süreliğine kesildi.
Security guards hastily surround former President Park Geun-hye (C) in front of her residence in Daegu, South Korea, 24 March 2022.— european pressphoto agency (@epaphotos) March 24, 2022
📸 epa / Yonhap#epaimages #epaphotos pic.twitter.com/Llec3exJvC
'Hayallerimin çoğunu gerçekleştiremedim'
Konuşmasına tekrar devam eden Güney Koreli siyasetçi, ülkeye yardım etmek için 'küçük de olsa' bazı katkılarda bulunmayı isrtediğini söyledi. Siyasete yeniden dahil olma planlarından özel olarak bahsetmeyen Park, "Başkanken milletimiz ve milletimiz için çok çalıştım ama hayallerimin çoğunu gerçekleştiremedim. Bu hayaller artık başkalarının elinde” ifadelerini kullandı.
Aralık ayında Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından 'ülkedeki birliği koruma' gerekçesiyle affedilen Park, Kasım ayından beri Seul Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yetkililer, Park'ın sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetse de yerel medya, Güney Koreli politikacının lomber disk sorunu, omuz yaralanması ve diş sorunlarının yanı sıra yoğun stres yaşadığını yazıyor.
Muhafazakar politikacı, 2012'de mevcut başkan Moon Jae-in'i 1 milyon oy farkla yenerek Güney Kore'nin ilk kadın başkanı seçilmişti.
24 Aralık 2021, 10:04