https://tr.sputniknews.com/20220324/hastanelerde-rontgen-cektiren-yaslilari-dolandiran-sahis-yakalandi-33-faili-mechul-suc-cozuldu-1055001592.html

Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı: 33 faili meçhul suç çözüldü

Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı: 33 faili meçhul suç çözüldü

İstanbul’da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T08:21+0300

2022-03-24T08:21+0300

2022-03-24T08:21+0300

türkiye

hastane

röntgen

dolandırıcılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 farklı ilçede meydana gelen dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, aynı yöntemle farklı ilçelerde 10 adet dolandırıcılık ve 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.Emanetçi gibi davrandıOlaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şahsın röntgen ve ultrason çektiren vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak, ‘İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin’ deyip eşyaları aldığını ve ilk fırsatta da kaçtığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ç.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada altın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi.TutuklandıYakalanarak gözaltına alınan Ç.Ö.’nün, 33 adet faili meçhul dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olaylarının faili olduğu ve 2020 yılında meydana gelen dolandırıcılık olayından arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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hastane, röntgen, dolandırıcılık