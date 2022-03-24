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HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi
HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat sarısaç
hdp
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.
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murat sarısaç, hdp

HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi

20:45 24.03.2022 (güncellendi: 20:56 24.03.2022)
© AAHDP Van Milletvekili Murat Sarısaç
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.
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