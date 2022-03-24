https://tr.sputniknews.com/20220324/hdpli-murat-sarisaca-15-yil-hapis-cezasi-verildi-1055026380.html
HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi
HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T20:45+0300
2022-03-24T20:45+0300
2022-03-24T20:56+0300
türkiye
murat sarısaç
hdp
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.
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murat sarısaç, hdp
HDP'li Murat Sarısaç'a 1.5 yıl hapis cezası verildi
20:45 24.03.2022 (güncellendi: 20:56 24.03.2022) Abone ol
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Murat Sarısaç hakkında, 2010-2015'te sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.
Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarısaç'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Sarısaç'ın adli sicil kaydında yer alan "Kamu Davasının Ertelenmesi" dosyasına da ihbarda bulunuldu.