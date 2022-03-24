https://tr.sputniknews.com/20220324/hdpli-semra-guzel-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1055023401.html

HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T18:54+0300

2022-03-24T18:54+0300

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türkiye

hdp

semra güzel

yakalama

yakalama kararı

dokunulmazlık

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PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi.AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

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