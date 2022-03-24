https://tr.sputniknews.com/20220324/hdpli-semra-guzel-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1055023401.html
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T18:54+0300
2022-03-24T18:54+0300
2022-03-24T19:10+0300
türkiye
hdp
semra güzel
yakalama
yakalama kararı
dokunulmazlık
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PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi.AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.
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hdp, semra güzel, yakalama, yakalama kararı, dokunulmazlık
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:54 24.03.2022 (güncellendi: 19:10 24.03.2022) Abone ol
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.
Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.
Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.