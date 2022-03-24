https://tr.sputniknews.com/20220324/hindistan-komunist-partisinden-abd-ve-natoya-tepki-ukrayna-bu-savasin-talihsiz-sahnesi-1055021054.html

Hindistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO'ya tepki: 'Ukrayna bu savaşın talihsiz sahnesi'

Hindistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO'ya tepki: 'Ukrayna bu savaşın talihsiz sahnesi'

Hindistan Komünist Partisi (CPI-M) , Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) yayılmacı politikalarını eleştirdi ve Ukrayna'nın Rusya, ABD ve NATO... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T17:41+0300

2022-03-24T17:41+0300

2022-03-24T17:41+0300

dünya

hindistan

komünist

komünist parti

nato

tepki

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Hindistan Komünist Partisi, Ukrayna'nın NATO'nun yayılmacı politikaları için kullanılmasına karşı tavrını yineledi.Genel Sekreter Sitaram Yechury, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'daki savaşın aslında Rusya, ABD ve NATO arasındaki bir savaş olduğu konusunda Rusya ile aynı fikirdeyiz. Ukrayna bu savaşın talihsiz sahnesi haline geldi" dedi.Yechury ayrıca, NATO'nun bir zamanlar eski SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'a, örgütün Doğu'ya doğru genişlemesi olmayacağına dair verdiği sözleri tutmadığını söyledi.Genel Sekreter şöyle devam etti: Ukrayna krizinden nasıl çıkılacağına ilişkin yorum yapan Yechury, partisinin krizin müzakereler yoluyla çözülmesini istediğini söyledi ancak Hindistan'ın dış politikasını 'ABD'nin çıkarlarına boyun eğme' olarak nitelendirdi.Hindistan'ın, ABD'nin küresel stratejik ekibinin küçük bir ortağı haline getirildiğini söyleyen Yechury, "Hindistan, Amerikan dış politikasıyla tamamen uyumlu. Modi hükümeti, ister QUAD veya Hint-Pasifik ya da bölgesel ortak askeri tatbikatlar veya savunma kazanımları olsun, Amerikan stratejik ve askeri ittifaklarına dahil oldu" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/abd-disisleri-hindistan-ile-savunmada-daha-fazlasini-yapmaya-istekliyiz--1054977174.html

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