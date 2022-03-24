https://tr.sputniknews.com/20220324/iddia-cin-solomon-adalari-ile-guvenlik-anlasmasi-imzalayacak-1055016465.html

İddia: Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalayacak

İddia: Çin, Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalayacak

Çin ile Solomon Adaları'nın, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanmasını ve adalarda donanma üssü kurmasını içeren bir güvenlik anlaşması yapacağı öne... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:24+0300

2022-03-24T15:24+0300

2022-03-24T15:25+0300

dünya

çin

solomon adaları

anlaşma

tayvan

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Avustralya'nın Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, anlaşmanın taslağı olduğu iddia edilen belge, Solomon Adaları muhalefeti tarafından internette yayınlandı.Belgede, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmal ve geçiş yapabileceği belirtiliyor.Belgede ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer konun koruyucu ve askeri güç talep edebileceği kaydediliyor.Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Sogavare liderliğindeki hükümet, 16 Eylül 2019'da Tayvan hükümeti ile resmi ilişkilerini keserek Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in temsilcisi olarak tanıma ve resmi ilişki kurma kararı almıştı.Hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular ise geçen ay başkent Honiara'da gösteriler düzenlemişti.Çoğunluğu başkentin bulunduğu Guadalcanal Adası'nın dışından, takımadalar ülkesinde nüfusun yoğun olduğu Malaita Adası'ndan gelen protestocular Başbakan Sogarave'nin istifasını talep etmişti.Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmaların yaşandığı olaylar sırasında Çin vatandaşlarına ait bazı işletmeler saldırıların hedefi olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220324/cinden-abdye-yapay-ada-yaniti-kendi-topraklarimizda-tesis-insa-etmek-hakkimiz-1055003029.html

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çin, solomon adaları, anlaşma, tayvan