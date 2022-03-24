Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220324/insan-kaninda-ilk-kez-mikroplastik-bulundu-1055017845.html
İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu
İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu
Mikroplastik kirlilik, insan kanında ilk kez tespit edildi. Bilim insanları, teste tabi tutulanların neredeyse yüzde 80'inde küçük parçacıklara rastladı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:20+0300
2022-03-24T16:43+0300
yaşam
mikroplastik
pet
şişe
tespit
deney
araştırma
insan
kan
bilim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055018526_0:85:2500:1491_1920x0_80_0_0_2c0b92cb330c003dc8ed9e76749fd757.jpg
Bilim insanları, tümü sağlıklı yetişkin olan 22 anonim bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve 17 tanesinde plastik parçacıklar tespit etti.Örneklerin yarısı, yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik, üçte biri ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu. Kan örneklerinin dörtte birinde de plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilene rastlandı.Hollanda'daki Vrije Universiteit Amsterdam'da ekotoksikolog olan Profesör Dick Vethaak, "Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi - çığır açan bir sonuç. Ancak araştırmayı genişletmeli ve numune boyutlarını, değerlendirilen polimer sayısını vb. artırmalıyız. Bir dizi grup tarafından daha ileri çalışmalar zaten devam ediyor" dedi.Bebeklerde 10 kat daha fazla Vethaak, Guardian'a verdiği demeçte, “Endişelenmek kesinlikle mantıklı. Parçacıklar vücutta taşınır halde" diyerek, önceki çalışmaların, bebeklerin dışkısında yetişkinlere göre 10 kat daha fazla mikroplastik olduğunu gösterdiğini ve plastik şişelerle beslenen bebeklerin günde milyonlarca mikroplastik parçacığı yuttuğunu söyledi."Genel olarak bebeklerin ve küçük çocukların kimyasallara ve partiküllere maruz kalmaya karşı daha savunmasız olduklarını da biliyoruz" diyen Vethaak, "Bu beni çok endişelendiriyor" diye ekledi.Yeni araştırma, Environment International dergisinde yayınlandı ve mevcut teknikleri, 0,0007 milimetre kadar küçük parçacıkları tespit etmek ve analiz etmek amacıyla uyarladı. Kan örneklerinden bazıları iki veya üç tür plastik içeriyordu. Ekip, kontaminasyonu önlemek için çelik şırınga iğneleri ve cam tüpler kullandı. Boş numuneler, kullanılarak arka plan mikroplastik seviyeler test edildi.Vethaak, kan örnekleri arasında plastik miktarının ve türünün önemli ölçüde değiştiğini kabul ederek, "Fakat bu öncü bir çalışma. Şimdi daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.Profesör, “Büyük soru şu; vücudumuzda neler oluyor?” dedi ve ekledi: Söz konusu araştırma, plastik kirliliğini azaltmak için çalışan ve bir sosyal girişim olarak ön plana çıkan Hollanda Ulusal Sağlık Araştırma ve Geliştirme Örgütü ve Common Seas tarafından finanse edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210309/tatli-sularda-mikroplastik-uyarisi-ileride-icme-suyuna-karisabilir-1043984654.html
https://tr.sputniknews.com/20210923/arastirma-bebeklerin-vucudunda-yetiskinlerden-15-kat-fazla-mikroplastik-bulundu-1049177122.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055018526_57:0:2377:1740_1920x0_80_0_0_a44138216ea2ad128948b8a854657f1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mikroplastik, pet, şişe, tespit, deney, araştırma, insan, kan, bilim, bilim insanları

İnsan kanında ilk kez mikroplastik bulundu

16:20 24.03.2022 (güncellendi: 16:43 24.03.2022)
© REUTERSMikroplastik
Mikroplastik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
Mikroplastik kirlilik, insan kanında ilk kez tespit edildi. Bilim insanları, teste tabi tutulanların neredeyse yüzde 80'inde küçük parçacıklara rastladı.
Bilim insanları, tümü sağlıklı yetişkin olan 22 anonim bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve 17 tanesinde plastik parçacıklar tespit etti.
Örneklerin yarısı, yaygın olarak içecek şişelerinde kullanılan PET plastik, üçte biri ise gıda ve diğer ürünleri paketlemek için kullanılan polistiren içeriyordu. Kan örneklerinin dörtte birinde de plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilene rastlandı.
Hollanda'daki Vrije Universiteit Amsterdam'da ekotoksikolog olan Profesör Dick Vethaak, "Çalışmamız, kanımızda polimer parçacıklarına sahip olduğumuzun ilk göstergesi - çığır açan bir sonuç. Ancak araştırmayı genişletmeli ve numune boyutlarını, değerlendirilen polimer sayısını vb. artırmalıyız. Bir dizi grup tarafından daha ileri çalışmalar zaten devam ediyor" dedi.

Bebeklerde 10 kat daha fazla

Vethaak, Guardian'a verdiği demeçte, “Endişelenmek kesinlikle mantıklı. Parçacıklar vücutta taşınır halde" diyerek, önceki çalışmaların, bebeklerin dışkısında yetişkinlere göre 10 kat daha fazla mikroplastik olduğunu gösterdiğini ve plastik şişelerle beslenen bebeklerin günde milyonlarca mikroplastik parçacığı yuttuğunu söyledi.
"Genel olarak bebeklerin ve küçük çocukların kimyasallara ve partiküllere maruz kalmaya karşı daha savunmasız olduklarını da biliyoruz" diyen Vethaak, "Bu beni çok endişelendiriyor" diye ekledi.
Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İleride içme suyuna dahi karışabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2021
DÜNYA
Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İleride içme suyuna karışabilir
9 Mart 2021, 10:53
Yeni araştırma, Environment International dergisinde yayınlandı ve mevcut teknikleri, 0,0007 milimetre kadar küçük parçacıkları tespit etmek ve analiz etmek amacıyla uyarladı. Kan örneklerinden bazıları iki veya üç tür plastik içeriyordu. Ekip, kontaminasyonu önlemek için çelik şırınga iğneleri ve cam tüpler kullandı. Boş numuneler, kullanılarak arka plan mikroplastik seviyeler test edildi.
Vethaak, kan örnekleri arasında plastik miktarının ve türünün önemli ölçüde değiştiğini kabul ederek, "Fakat bu öncü bir çalışma. Şimdi daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Profesör, “Büyük soru şu; vücudumuzda neler oluyor?” dedi ve ekledi:

“Parçacıklar vücutta tutunuyor mu? Kan-beyin bariyerini geçerek belirli organlara mı taşınıyorlar? Ve bu seviyeler hastalıkları tetiklemek için yeterince yüksek mi? Öğrenebilmemiz için acilen daha fazla araştırmayı finanse etmemiz gerekiyor."

Söz konusu araştırma, plastik kirliliğini azaltmak için çalışan ve bir sosyal girişim olarak ön plana çıkan Hollanda Ulusal Sağlık Araştırma ve Geliştirme Örgütü ve Common Seas tarafından finanse edildi.
Siyah bebek, bebek resmi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
YAŞAM
Araştırma: Bebeklerin vücudunda yetişkinlerden 15 kat fazla mikroplastik bulundu
23 Eylül 2021, 12:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала