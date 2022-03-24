https://tr.sputniknews.com/20220324/iski-genel-muduru-mermutlu-her-ay-500-milyon-lira-acik-veriyoruz-1055012317.html

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu: Her ay 500 milyon lira açık veriyoruz

İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek, "İstediğimiz zam talebimiz uygulanmazsa bu durum vatandaşın musluğuna yansımaz... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:00+0300

2022-03-24T14:00+0300

2022-03-24T14:05+0300

raif mermutlu

iski

zam

ekonomi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'daki sürdürülebilir su yönetimi konusunda ortaya çıkan son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi. Farklı konu başlıklarına değinen Mermutlu, İSKİ'nin her ay 500 milyon lira açık verdiğini ifade ederek zam talepleri olduğunu vurguladı.Mermutlu, İstanbul'un su tarifesi uygulayan büyükşehir belediyeleri arasında da 23. sırada olduğunu ifade ederek şunları söyledi:‘Konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır’"Bunun güçlüğünü sizler de takdir edersiniz" diyen Mermutlu, şöyle devam etti:"Bugün İstanbulluların su kullanan yüzde 86'lık dilimi, birinci kademe olan 0-15 metre küplük tarifeden su kullanıyor. Bu tarifenin birim fiyatı ise 5.56 TL'dir. 5.56 TL'ye verdiğimiz 1 metreküp suyun parası ile hem içme suyu hem de atıksu yatırımlarımızı aynı zamanda da işletmemizi yapıyoruz. Elektrik giderlerimizi karşılıyoruz. Personel giderleri ile kimyasal madde masraflarımızı karşıladığımız gibi ayrıca bu 5.56 lira ile evlerden çıkan atık suyu da topluyor ve çevreye zarar vermeden bertaraf ediyoruz. Bu fiyat 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır. Çok değerli İstanbulların da takdir edeceği gibi şu anda konutlarına gelen faturaların içerisinde en ucuzu İSKİ faturasıdır. Biz belirli aralıklarla su tarifesinde artışlar talep ettik. Ancak bu Genel Kurulumuz tarafından uygun görülmedi. Son dönemde Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan ekonomik gelişmeler sonucu İdaremizin harcama kalemlerinde, enflasyonun çok üzerinde artışlar gerçekleşmiştir.‘Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak’Diğer giderlerle birlikte toplam 10 milyar 364 milyon lira olarak onaylanan 2022 yılı bütçemiz, maliyetlerde yaşanan son artışlar nedeniyle, şimdiden, 15 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Elbette bizler de, İstanbullulara ucuz su vermeye devam etmek istiyoruz. Ancak, dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar, su birim fiyatlarında artış yapmayı bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu ekonomik gerçekler ışığında bir fiyat ayarlamasının gerekli olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. İSKİ her ay yaklaşık 500 milyon lira civarında açık veriyor ve yatırımlarını istediği şekilde gerçekleştiremiyor. Bu durum ileride telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olacak ve o durumda da alınacak önlemler fayda etmeyecektir. Bütün bu durumları göz önünde bulundurarak aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanından, İSKİ Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasını ve su tarifesinin acil olarak görüşülmesini talep ettik. Kendilerine hizmet etmekten büyük onur duyduğumuz İstanbulluların bizleri anlayışla karşılayacağına inanıyor hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."‘Müsilaj ile ilgili yatırımlarımız var, arıtma tesisleri inşaatlarımızın hepsi gecikir’İstedikleri zammın yapılmaması halinde bu durumun İstanbulluların faturalarına yansımayacağını ancak yatırımların aksayacağını kaydeden Raif Mermutlu istedikleri zam oranıyla ilgili ise, "Tabi ki biz bu durumda İstanbulluların etkilenmesini istemeyiz buna müsaade de etmeyiz. İşletmeler bizim için önemli yani suyun musluklardan akıtılması öncelikli ancak ne olur İstanbul'un ihtiyacı olan yatırımlar gecikir. Biz yatırımları programlayarak, öteleyerek bu açığı kapatırız ancak yatırımların ötelenmesinin de yine İstanbul halkına faturası olacaktır. Mesela müsilaj ile ilgili yatırımlarımız var, arıtma tesisleri inşaatlarımızın hepsi gecikir. Zam oranıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışıyor, genel kurula sunacağız ve inşallah bizim de istediğimiz bir zammı verecekler" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220321/iski-genel-muduru-mermutlu-lutfen-derelerde-ve-dere-yataklarinda-bulunmayin-1054907371.html

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raif mermutlu, iski, zam