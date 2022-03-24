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İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı
Hindistan pasaportlu yolcunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:23+0300
2022-03-24T14:23+0300
türkiye
kaçakçılık
havalimanı
istanbul
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İstanbul Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir yolcunun ceplerine gizlediği 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, detaylı aramada, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Yapılan ölçümlerde 467.09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220309/gumruk-kapilarindaki-kacakcilik-riski-yapay-zekayla-tespit-edilecek-1054550401.html
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kaçakçılık, havalimanı, istanbul

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı

14:23 24.03.2022
© DHAİstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© DHA
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Hindistan pasaportlu yolcunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu
İstanbul Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir yolcunun ceplerine gizlediği 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.
Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, detaylı aramada, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.
Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yapılan ölçümlerde 467.09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
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