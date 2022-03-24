https://tr.sputniknews.com/20220324/istanbul-havalimaninda-bir-yolcunun-cebinden-12-milyon-dolarlik-pirlanta-cikti-1055013578.html

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun cebinden 12 milyon dolarlık pırlanta çıktı

Hindistan pasaportlu yolcunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:23+0300

2022-03-24T14:23+0300

2022-03-24T14:23+0300

türkiye

kaçakçılık

havalimanı

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055013550_9:0:770:428_1920x0_80_0_0_f88a422bd8438301b16dd77625a00cae.jpg

İstanbul Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir yolcunun ceplerine gizlediği 467.09 gram ağırlığında pırlanta ele geçirildi. Pırlantaların değerinin 12 milyon lira olduğu belirtildi.Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, detaylı aramada, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Yapılan ölçümlerde 467.09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220309/gumruk-kapilarindaki-kacakcilik-riski-yapay-zekayla-tespit-edilecek-1054550401.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaçakçılık, havalimanı, istanbul