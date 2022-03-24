https://tr.sputniknews.com/20220324/istanbulda-pitbull-cinsi-kopegin-saldirdigi-genc-yaralandi-1054998414.html

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T00:56+0300

2022-03-24T00:56+0300

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türkiye

istanbul

güngören

pitbull

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Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

istanbul

güngören

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istanbul, güngören, pitbull