https://tr.sputniknews.com/20220324/istanbulda-pitbull-cinsi-kopegin-saldirdigi-genc-yaralandi-1054998414.html
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T00:56+0300
2022-03-24T00:56+0300
2022-03-24T00:56+0300
türkiye
istanbul
güngören
pitbull
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Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
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güngören
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istanbul, güngören, pitbull
İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
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Güngören'de ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Sönmez Sokak'ta sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı. Acı içinde bağıran gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.
Bu arada, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.