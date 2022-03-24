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https://tr.sputniknews.com/20220324/isvicrede-7-kattan-atladigi-iddia-edilen-4-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1055015955.html
İsviçre'de 7. kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İsviçre'de 7. kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İsviçre'nin Montrö kentinde bir binanın 7. katından atladığı iddia edilen dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:13+0300
2022-03-24T15:16+0300
balkon
dünya
isviçre
intihar
cinayet
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Vaud kanton polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı.Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı.Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/japon-sarkici-kanda-sayaka-kaldigi-otelin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1051904753.html
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balkon, isviçre, intihar, cinayet

İsviçre'de 7. kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15:13 24.03.2022 (güncellendi: 15:16 24.03.2022)
© AAAvrupa polis, olay mahalli
Avrupa polis, olay mahalli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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İsviçre'nin Montrö kentinde bir binanın 7. katından atladığı iddia edilen dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
Vaud kanton polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı.
Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı.
Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.
Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.
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