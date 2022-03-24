https://tr.sputniknews.com/20220324/jamaika-ziyaretinde-prens-williama-kamera-onunde-basbakandan-soguk-dus-cumhuriyeti-ilan-ediyoruz-1055004868.html

Jamaika ziyaretinde Prens William'a kamera önünde başbakandan soğuk duş: Cumhuriyeti ilan ediyoruz

Jamaika ziyaretinde Prens William'a kamera önünde başbakandan soğuk duş: Cumhuriyeti ilan ediyoruz

Britanya Kraliçesi'nin torunu ile eşi, Karayiplerin reggae adasını ziyaretlerinde, halkın protestoları ve hükümetin restiyle karşılaştı. Başbakan Andrew... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:27+0300

2022-03-24T11:27+0300

2022-03-24T11:27+0300

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Jamaika'ya adım atar atmaz özellikle sömürgecilik ve kölecilik dönemiyle ilgili özür ve tazminat talep eden protestolarla karşılanan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ile eşine bir darbe de Başbakan Andrew Holness indirdi. Başbakan'ın Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlı Prens William ve Kate Middleton'a, resmi karşılama sırasında kameralar önünde Jamaika'nın kraliçeyi başından atacağını bildirmesinin videosunu paylaşan Sky News muhabiri Rhiannon Mills, Hollness'ı etiketleyerek şu tepkiyi gösterdi: "Cambridge Dük ve Düşesi'ne 'Jamaika'nın bir sonraki aşamaya geçtiğini ve bağımsız müreffeh ülke olmaya dair asıl emellerini yerine getireceğini' en güçlü dille söylemeniz, kameralar önünde alışıldık ikili görüşme başlangıcınız olmadı." Jamaika Başbakanı, eşi Juliet'in bir gülümsemeyi bile esirgediği Cambridgelere şu sözlerle hitap etti:"Geldiğiniz için çok çok mutluyuz, halkımızın sıcak karşılamasını aldığınızı umuyoruz. Jamaika çok özgür ve liberal bir ülkedir. Halk kendini çok dışa vurur. Eminim ki dün bu dışavurumların çapını gördünüz. Sizin de bildiğiniz gibi çözülmemiş meseleler sözkonusu. Ama sizin buradaki varlığınız, bu meselelerin bağlamına oturtulmasına, gündeme ve merkeze gelmesine ve mümkün olan en iyi şekilde ele alınmasına fırsat tanıyor.""Ama Jamaika sizin de gördüğünüz gibi tarihiyle çok gurur duyan, başardıklarımızla çok gurur duyan bir ülkedir. Ve kendi bildiğimiz yolda bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kısa sürede kalkınma hedeflerimize ulaşmak ve bağımsız, kalkınmış, müreffeh bir ülke olarak gerçek emelimizi ve kaderimizi yerine getirmek niyetindeyiz. "Holness'ın Kasım 2021'de Barbados'un Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in devlet başkanı statüsünü sona erdirip cumhuriyeti ilan etmesinin ardından, "Jamaika cumhuriyet olmalı, lamı cimi yok" diyerek bunun için plan hazırladıklarını duyurduğu yerel basına yansımıştı. Londra merkezli monarşi karşıtı Cumhuriyet örgütünün başkanı Graham Smith, Jamaika'nın Barbados'un yolundan gidip bu yıl cumhuriyeti ilan etmesi halinde, Britanya Uluslar Topluluğu'nun diğer üyelerinin de birer birer kraliyeti devlet başkanlığından atacağını öngördü. Smith, “Burada Birleşik Krallık'ta giderek daha fazla kutuplaştıran ve denizaşırı ülkelerde büyük ölçüde istenmeyen monarşiye Britanya'nın daha ne kadar katlanmak istediği sorusu giderek daha acil hale gelecek" dedi. Bu arada Prens William, Holness ve Jamaika'nın diğer önde gelenleri tarafından ağırlandığı yemekte yaptığı konuşmada, 'tarihlerini ebediyen lekeleyen korkunç kölelik vahşeti için derin üzüntüsünü' ifade etti. Cambridge Dükü, 2. Dünya Savaşı sonrası ülkenin yeniden inşasına yardım etmek için Jamaika'dan Birleşik Krallık'a gelen Windrush kuşağına 'şükranlarını' da dile getirdi.Ancak bu sözler, protestocuların resmen özür dilenmesi, kraliyet ailesinin kölecilikten kazanım elde ettiğinin kabul edilmesi ve tazminat ödenmesi taleplerinin çok uzağında kaldı.1655'te İspanya'dan alınıp önce İngiliz kolonisi, 1707'den itibaren resmi Britanya kolonisi ilan edilen, 1962'de kazandığı bağımsızlığın 60. yılında cumhuriyeti ilan edeceğini eski sömürgecilerin yüzüne karşı duyuran Jamaika, daha önce Britanya'yı insanlıkdışı şekilde gemilere yüklenip Britanyalı kölecilerin şeker kamışı ve muz plantasyonlarında çalıştırılan 600 bin Afrikalının köleleştirilmesindeki rolünü kabul etmeye çağırmıştı.

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jamaika, barbados, britanya, ingiltere, birleşik krallık, kraliçe 2. elizabeth, cumhuriyet, prens william, kate middleton, başbakan