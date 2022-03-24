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Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz
Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz
Yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T11:37+0300
2022-03-24T11:40+0300
ekonomi
merkez bankası
şahap kavcıoğlu
kdv
üfe
tüfe
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı sunumda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:
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merkez bankası, şahap kavcıoğlu, kdv, üfe, tüfe

Kavcıoğlu: KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz

11:37 24.03.2022 (güncellendi: 11:40 24.03.2022)
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor. KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.
Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı sunumda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:
Yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.
Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük.
Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.
KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.
TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik.
Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor. Baz etkisinin kalkmasıyla dezenflasyonist süreç başlayacak
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