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https://tr.sputniknews.com/20220324/kiz-ve-erkek-ogrencilerin-ayri-oturtulmasini-isteyen-mudur-mebin-evraki-diye-sahte-belge-hazirlamis-1055003974.html
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen müdür MEB’in evrakı diye sahte belge hazırlamış
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen müdür MEB’in evrakı diye sahte belge hazırlamış
Bursa Osmangazi’de Mithatpaşa Ortaokulu’nda Okul Müdürü Haydar Akın tarafından öğretmenlere gönderilen ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ayrı sıralara... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T10:30+0300
2022-03-24T10:32+0300
türkiye
okul
bursa
sahte belge
meb
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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, okul müdürü Akın'ın erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtulmamasına ilişkin hazırladığı belge üzerinde bulunan elektronik doğrulama kodunun MEB sisteminde karşılığı olmadığı anlaşıldı. Olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan ve MEB tarafından görevden alınan Akın'ın sahte belge hazırladığı anlaşıldı. Ayrıca, okul yönetiminin de öğretmenlerin bulunduğu mesajlaşma grubuna, “Değerli arkadaşlar, kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum” mesajı attığı belirlendi. Mesaja tepki gösteren öğretmenlerin okul müdürüne, “Biz böyle bir uygulamayı hayata geçiremeyiz. Bize resmi yazı gösterin” dediği belirtildi.
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okul, bursa, sahte belge, meb

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulmasını isteyen müdür MEB’in evrakı diye sahte belge hazırlamış

10:30 24.03.2022 (güncellendi: 10:32 24.03.2022)
© DHAboş sınıf
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© DHA
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Bursa Osmangazi’de Mithatpaşa Ortaokulu’nda Okul Müdürü Haydar Akın tarafından öğretmenlere gönderilen ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması istenen yazının sahte olduğu ortaya çıktı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, okul müdürü Akın'ın erkek ve kız öğrencileri yan yana oturtulmamasına ilişkin hazırladığı belge üzerinde bulunan elektronik doğrulama kodunun MEB sisteminde karşılığı olmadığı anlaşıldı.
Olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan ve MEB tarafından görevden alınan Akın'ın sahte belge hazırladığı anlaşıldı.
Ayrıca, okul yönetiminin de öğretmenlerin bulunduğu mesajlaşma grubuna, “Değerli arkadaşlar, kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum” mesajı attığı belirlendi.
Mesaja tepki gösteren öğretmenlerin okul müdürüne, “Biz böyle bir uygulamayı hayata geçiremeyiz. Bize resmi yazı gösterin” dediği belirtildi.
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