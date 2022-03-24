Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220324/kultur-ve-turizm-bakanligi-ozel-odulleri-sahiplerine-verildi-1054998667.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T01:07+0300
2022-03-24T01:07+0300
türkiye
kültür & sanat
ödül
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1054998642_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1299d0ab55bb3a674d71aa7eb077103a.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.Kültür ve sanatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, kadim şehirlerin bir günde kurulmadığını, düşünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımlar, felsefi ve ahlaki öğretilerin de günübirlik anlayışlarla meydana gelmediğini belirten Ersoy, tarihi yapılarla tarihi yapanların köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktığını ifade etti.Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların gelenekselleşmesinin geçmişi geleceğe taşımada sağlayacağı katkıya inancını dile getiren Ersoy, geleneklerin diri tutulması gerektiğini vurguladı.Bakan Ersoy şöyle devam etti:Ödüllerin belirlenmesinde değerlendirme kurulunun son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini bildiren Ersoy, "Yapılan değerlendirme neticesinde ise 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne; Afyonkarahisar Caz Festivali ile Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Dergisi ile Türk Edebiyatı Vakfı ve 'milli şuur ve geleneklere bağlılık ülküsüyle yürüttüğü sayısız faaliyeti' ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görülmüştür." dedi.Bakan Ersoy, ödülü alanlara kültür ve sanat dünyasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.Ödüle layık görülen kurumların faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından kurum temsilcilerine ödülleri verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-koronavirus-salgini-doneminde-sanatcilarimizin-yaninda-olduk--1054993931.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1054998642_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b0b295d7ce6dea5115081a9e1380c121.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kültür & sanat, ödül, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi

01:07 24.03.2022
© AAKültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.
Kültür ve sanatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, kadim şehirlerin bir günde kurulmadığını, düşünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımlar, felsefi ve ahlaki öğretilerin de günübirlik anlayışlarla meydana gelmediğini belirten Ersoy, tarihi yapılarla tarihi yapanların köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktığını ifade etti.
Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların gelenekselleşmesinin geçmişi geleceğe taşımada sağlayacağı katkıya inancını dile getiren Ersoy, geleneklerin diri tutulması gerektiğini vurguladı.
Bakan Ersoy şöyle devam etti:
"Eğer bunu gerçekleştirebilirsek; sinemada, romanda, resimde, güzel sanatlarda kendimize ait bir üslup kurabilirsek, geleneksel sanatları çağdaş bir anlayışla bugüne taşımayı başarabilirsek o zaman çok daha güçlü bir gelecek tasavvuruna da sahip olmamız mümkün olacaktır."
Ödüllerin belirlenmesinde değerlendirme kurulunun son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini bildiren Ersoy, "Yapılan değerlendirme neticesinde ise 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne; Afyonkarahisar Caz Festivali ile Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Dergisi ile Türk Edebiyatı Vakfı ve 'milli şuur ve geleneklere bağlılık ülküsüyle yürüttüğü sayısız faaliyeti' ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görülmüştür." dedi.
Bakan Ersoy, ödülü alanlara kültür ve sanat dünyasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti.
Ödüle layık görülen kurumların faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından kurum temsilcilerine ödülleri verildi.
Fuat Oktay başkanlığında, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Koronavirüs salgını döneminde sanatçılarımızın yanında olduk
Dün, 21:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала