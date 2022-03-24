https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-bati-bmde-ukraynadaki-insani-durumu-siyasallastirmaya-calisiyor-1055011715.html
Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin BM’de Ukrayna’daki insani konuları siyasallaştırmak ve bu meselelere Rusya karşıtı nitelik kazandırmak... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T13:36+0300
2022-03-24T13:36+0300
2022-03-24T13:36+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
sergey lavrov
peter maurer
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
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Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı (ICRIC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelen Lavrov, “Şu an BM’de gözlemlediğimize göre, Batılı partnerlerimiz var gücüyle Ukrayna’daki insani meseleleri siyasallaştırmaya, bunlara Rusya karşıtı bir nitelik kazandırmaya çalışıyor” dedi.Lavrov, buna örnek olarak Rusya’nın sunduğu ve onaylanmış olsaydı sahada, Ukrayna’daki ICRC ekibinin de karşılaştığı birçok sorunu çözebilecek teklifle ilgili oylamayı gösterdi.‘Ukrayna’daki sivillerin engelsiz şekilde tahliyesiyle ilgileniyoruz’Rusya’nın bu sorunları çözmekle ilgilendiğini belirten Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması önündeki yapay engellerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, peter maurer, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin BM’de Ukrayna’daki insani konuları siyasallaştırmak ve bu meselelere Rusya karşıtı nitelik kazandırmak için var gücüyle uğraştığını ifade etti.
Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı (ICRIC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelen Lavrov, “Şu an BM’de gözlemlediğimize göre, Batılı partnerlerimiz var gücüyle Ukrayna’daki insani meseleleri siyasallaştırmaya, bunlara Rusya karşıtı bir nitelik kazandırmaya çalışıyor” dedi.
Lavrov, buna örnek olarak Rusya’nın sunduğu ve onaylanmış olsaydı sahada, Ukrayna’daki ICRC ekibinin de karşılaştığı birçok sorunu çözebilecek teklifle ilgili oylamayı gösterdi.
‘Ukrayna’daki sivillerin engelsiz şekilde tahliyesiyle ilgileniyoruz’
Rusya’nın bu sorunları çözmekle ilgilendiğini belirten Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması önündeki yapay engellerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti.