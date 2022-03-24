https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-bati-bmde-ukraynadaki-insani-durumu-siyasallastirmaya-calisiyor-1055011715.html

Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor

Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin BM’de Ukrayna’daki insani konuları siyasallaştırmak ve bu meselelere Rusya karşıtı nitelik kazandırmak... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T13:36+0300

2022-03-24T13:36+0300

2022-03-24T13:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

peter maurer

uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

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Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı (ICRIC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelen Lavrov, “Şu an BM’de gözlemlediğimize göre, Batılı partnerlerimiz var gücüyle Ukrayna’daki insani meseleleri siyasallaştırmaya, bunlara Rusya karşıtı bir nitelik kazandırmaya çalışıyor” dedi.Lavrov, buna örnek olarak Rusya’nın sunduğu ve onaylanmış olsaydı sahada, Ukrayna’daki ICRC ekibinin de karşılaştığı birçok sorunu çözebilecek teklifle ilgili oylamayı gösterdi.‘Ukrayna’daki sivillerin engelsiz şekilde tahliyesiyle ilgileniyoruz’Rusya’nın bu sorunları çözmekle ilgilendiğini belirten Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması önündeki yapay engellerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, peter maurer, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)