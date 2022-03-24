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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-bati-bmde-ukraynadaki-insani-durumu-siyasallastirmaya-calisiyor-1055011715.html
Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin BM’de Ukrayna’daki insani konuları siyasallaştırmak ve bu meselelere Rusya karşıtı nitelik kazandırmak... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T13:36+0300
2022-03-24T13:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
peter maurer
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
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Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı (ICRIC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelen Lavrov, “Şu an BM’de gözlemlediğimize göre, Batılı partnerlerimiz var gücüyle Ukrayna’daki insani meseleleri siyasallaştırmaya, bunlara Rusya karşıtı bir nitelik kazandırmaya çalışıyor” dedi.Lavrov, buna örnek olarak Rusya’nın sunduğu ve onaylanmış olsaydı sahada, Ukrayna’daki ICRC ekibinin de karşılaştığı birçok sorunu çözebilecek teklifle ilgili oylamayı gösterdi.‘Ukrayna’daki sivillerin engelsiz şekilde tahliyesiyle ilgileniyoruz’Rusya’nın bu sorunları çözmekle ilgilendiğini belirten Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması önündeki yapay engellerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, peter maurer, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)

Lavrov: Batı, BM’de Ukrayna’daki insani durumu siyasallaştırmaya çalışıyor

13:36 24.03.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin BM’de Ukrayna’daki insani konuları siyasallaştırmak ve bu meselelere Rusya karşıtı nitelik kazandırmak için var gücüyle uğraştığını ifade etti.
Moskova’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı (ICRIC) Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelen Lavrov, “Şu an BM’de gözlemlediğimize göre, Batılı partnerlerimiz var gücüyle Ukrayna’daki insani meseleleri siyasallaştırmaya, bunlara Rusya karşıtı bir nitelik kazandırmaya çalışıyor” dedi.
Lavrov, buna örnek olarak Rusya’nın sunduğu ve onaylanmış olsaydı sahada, Ukrayna’daki ICRC ekibinin de karşılaştığı birçok sorunu çözebilecek teklifle ilgili oylamayı gösterdi.

‘Ukrayna’daki sivillerin engelsiz şekilde tahliyesiyle ilgileniyoruz’

Rusya’nın bu sorunları çözmekle ilgilendiğini belirten Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması önündeki yapay engellerin kaldırılmasını istediklerini kaydetti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
Ukrayna krizi
Peskov: ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyi durdurmamız için önce ABD'nin buna son vermesi gerekir
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