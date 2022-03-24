https://tr.sputniknews.com/20220324/lavrov-batinin-birligine-tehdit-ve-santaj-yoluyla-elde-edildigi-icin-sasirmiyoruz-1055017244.html
Lavrov: Batı’nın birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmıyoruz
Lavrov: Batı’nın birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Batılı ülkelerin birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmadığını belirtti. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:42+0300
2022-03-24T15:42+0300
2022-03-24T16:46+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Rusya’nın Batılı ülkelerin birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmadığını söyledi.Moskova'nın uzun zamandır Amerikalı meslektaşlarının ve diğer Anglosakson ülkelerinin çalışma ilkelerini bildiğini söyleyen Lavrov, "Bu birliğin hangi tehditlerle, şantajla ve ‘kol bükme’ ile sağladığını biliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:Batı’nın Ukrayna’yı ‘Rus karşıtlığı politikasının ve Rusya'yı caydırmanın aracı' olarak gördüğüne dikkat çeken Rus bakan, “Kiev rejiminin böyle bir araç olarak son sekiz yıl boyunca sivillerin öldürülmesi, Rus dilinin, kültürünün, gazeteciliğinin yasaklanması, Rusların Ukrayna'nın yerli halklarından dışlanması dahil olmak suretiyle her şeyi yapması serbestti” ifadelerini kullandı.‘Her Rusya vatandaşının, yaşayacağı ülkeyi seçme hakkına sahip olması gerekiyor’ Lavrov, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında her Rus'un Rusya'da kalmak veya ülkeyi terk etmek arasında bir seçim yapma hakkına sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘Rus toplumunun hainlerden arındırılması’ hakkındaki sözlerini yorumlaması istenen Lavrov, “Toplumda büyük bir tartışma var, zira Batı'nın güvenliğin bölünmezliği konusunda bize verdiği güvencelerin, hepimizin artık tek büyük ve evrensel bir medeniyet olduğumuz şeklindeki söylemlerin ne olduğu anlaşıldı, biz de elbette Rusya Federasyonu'nun her vatandaşının seçimini yapma hakkına sahip olması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz” dedi ve devam etti: “Başka bir ülkede yaşamayı tercih etmek isteyenler, böyle bir karara varırlarsa bu bizim mevzuatımıza tamamen uygundur, bu onların tercihidir, onların kararıdır.” ‘Rusya, Kiev'in uluslararası insancıl hukuka uymasını beklemiyor’ Rusya'nın Ukrayna'dan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemediğini söyleyen Lavrov, “Ne yazık ki Ukrayna makamlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmesine güvenmek için özel bir nedenimiz yok” diye konuştu. Moskova’nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) kanalları üzerinden bilgi alışverişini sağlamak amacıyla insani sorunların siyasileştirilmesi için değil, çözülmesi için önlem alınmasını beklediğini vurgulayan Lavrov, “ICRC’nin arabuluculuk çabalarının meyvelerini vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kremlin-rusya-ve-nato-guclerinin-temasi-duzeltilmesi-zor-sonuclar-dogurur-1054977575.html
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Lavrov: Batı’nın birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmıyoruz
15:42 24.03.2022 (güncellendi: 16:46 24.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın Batılı ülkelerin birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, Rusya’nın Batılı ülkelerin birliğine, tehdit ve şantaj yoluyla elde edildiği için şaşırmadığını söyledi.
Moskova'nın uzun zamandır Amerikalı meslektaşlarının ve diğer Anglosakson ülkelerinin çalışma ilkelerini bildiğini söyleyen Lavrov, "Bu birliğin hangi tehditlerle, şantajla ve ‘kol bükme’ ile sağladığını biliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:
“Batı'nın Rus karşıtlığı yoluna girmiş olmasına artık hazırız. Bunca yıldır neo-Nazi ideolojisi ve uygulamasıyla Rusya'ya karşı besleyip silahlandırdığı (Kiev) rejiminin şimdi suçlarının hesabını verecek olması, Batı’nın hoşuna gitmiyor.”
Batı’nın Ukrayna’yı ‘Rus karşıtlığı politikasının ve Rusya'yı caydırmanın aracı' olarak gördüğüne dikkat çeken Rus bakan, “Kiev rejiminin böyle bir araç olarak son sekiz yıl boyunca sivillerin öldürülmesi, Rus dilinin, kültürünün, gazeteciliğinin yasaklanması, Rusların Ukrayna'nın yerli halklarından dışlanması dahil olmak suretiyle her şeyi yapması serbestti” ifadelerini kullandı.
‘Her Rusya vatandaşının, yaşayacağı ülkeyi seçme hakkına sahip olması gerekiyor’
Lavrov, Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında her Rus'un Rusya'da kalmak veya ülkeyi terk etmek arasında bir seçim yapma hakkına sahip olması gerektiğine dikkat çekti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘Rus toplumunun hainlerden arındırılması’ hakkındaki sözlerini yorumlaması istenen Lavrov, “Toplumda büyük bir tartışma var, zira Batı'nın güvenliğin bölünmezliği konusunda bize verdiği güvencelerin, hepimizin artık tek büyük ve evrensel bir medeniyet olduğumuz şeklindeki söylemlerin ne olduğu anlaşıldı, biz de elbette Rusya Federasyonu'nun her vatandaşının seçimini yapma hakkına sahip olması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz” dedi ve devam etti: “Başka bir ülkede yaşamayı tercih etmek isteyenler, böyle bir karara varırlarsa bu bizim mevzuatımıza tamamen uygundur, bu onların tercihidir, onların kararıdır.”
‘Rusya, Kiev'in uluslararası insancıl hukuka uymasını beklemiyor’
Rusya'nın Ukrayna'dan uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini beklemediğini söyleyen Lavrov, “Ne yazık ki Ukrayna makamlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getirmesine güvenmek için özel bir nedenimiz yok” diye konuştu.
Moskova’nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) kanalları üzerinden bilgi alışverişini sağlamak amacıyla insani sorunların siyasileştirilmesi için değil, çözülmesi için önlem alınmasını beklediğini vurgulayan Lavrov, “ICRC’nin arabuluculuk çabalarının meyvelerini vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.