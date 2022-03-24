https://tr.sputniknews.com/20220324/market-kirlenmesin-diye-camurlu-ayakkabilarini-cikarip-alisveris-yapti-1055002842.html

Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı

Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı

Gaziantep'te belediye işçisi Ahmet Ataş (35), ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T09:56+0300

2022-03-24T09:56+0300

2022-03-24T09:56+0300

türkiye

gaziantep

market

ayakkabı

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Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçi Ahmet Ataş, 21 Mart'ta sabah saatlerinde Beykent Mahallesi'ndeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Bir süre sonra çalışmasına ara veren Ataş, alışveriş için yakınlardaki bir markete gitti. 4 çocuk babası Ataş, markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dükkânın önünde bıraktı. Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar'ın ısrarlarına rağmen Ataş, çorapları ile girdiği dükkânda alışveriş yaptı. "Vicdanen daha rahat ettim"Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkâna girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim" diye konuştu."Çok etkilendim, ağladım"Market sahibi Abdullah Bayar da belediye personelinin hareketi karşısında çok duygulandığını anlatarak "Böyle güzel bir olay ile hiç karşılaşmadım. Kapıda ayakkabısını çıkarmaya çalıştığını gördüm. İçeriye o şekilde gelmesini söyledim. Benim ısrarıma rağmen kabul etmedi. Ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla girdi ve alışverişini yaptı. Bu davranışı çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok etkilendim ve ağladım" diye konuştu.

türkiye

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gaziantep, market, ayakkabı