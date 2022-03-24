Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220324/memur-senden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-calisma-ve-guvenlik-bakanligi-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1055003189.html
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T10:06+0300
2022-03-24T10:06+0300
ekonomi
3600 ek gösterge
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
işçi
memur-sen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103733/24/1037332456_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_84ce5bcf3db17e18224e587f73848ef0.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları kaydetti:"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/3600-ek-gosterge-icin-ikinci-toplanti-memur-senden-herkesi-kapsasin-onerisi-1054769560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103733/24/1037332456_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_906661dc4cd702f78f50df11a08b892c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
3600 ek gösterge, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, işçi, memur-sen

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor

10:06 24.03.2022
© AAMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları kaydetti:
"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız” ifadesini kullandı.
memur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
3600 ek gösterge için ikinci toplantı: Memur-Sen'den 'herkesi kapsasın' önerisi
16 Mart, 14:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала