https://tr.sputniknews.com/20220324/memur-senden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-calisma-ve-guvenlik-bakanligi-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1055003189.html

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:06+0300

2022-03-24T10:06+0300

2022-03-24T10:06+0300

ekonomi

3600 ek gösterge

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

işçi

memur-sen

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları kaydetti:"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/3600-ek-gosterge-icin-ikinci-toplanti-memur-senden-herkesi-kapsasin-onerisi-1054769560.html

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3600 ek gösterge, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, işçi, memur-sen