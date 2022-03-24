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https://tr.sputniknews.com/20220324/meteoroloji-acikladi-pazartesi-gununden-itibaren-havalar-mevsim-normallerine-gelecek-1055011954.html
Meteoroloji: Pazartesi gününden itibaren havalar mevsim normallerine gelecek
Meteoroloji: Pazartesi gününden itibaren havalar mevsim normallerine gelecek
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:16+0300
2022-03-24T14:19+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25-31 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini yayımladı. Yayımlanan rapora göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre pazar gününe kadar ülke genelinden yağmur ve kar yağışları devam edecek. Pazar gününden itibaren ise Türkiye genelindeki yağışların etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Marmara bölgesiParçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.Ege bölgesiParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Akdeniz bölgesiParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Batı, Orta ve Doğu KaradenizBatı Karadeniz, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz, çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Çorum ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Doğu AnadoluÇok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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meteoroloji, hava durumu, türkiye

Meteoroloji: Pazartesi gününden itibaren havalar mevsim normallerine gelecek

14:16 24.03.2022 (güncellendi: 14:19 24.03.2022)
© AAMeteoroloji'den Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı
Meteoroloji'den Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25-31 Mart tarihleri için haftalık hava tahminini yayımladı.
Yayımlanan rapora göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
Buna göre pazar gününe kadar ülke genelinden yağmur ve kar yağışları devam edecek. Pazar gününden itibaren ise Türkiye genelindeki yağışların etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Ege bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Akdeniz bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz, çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Çorum ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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