https://tr.sputniknews.com/20220324/motorine-1-lira-37-kurus-zam-1055022780.html
Motorine 1 lira 37 kuruş zam
Motorine 1 lira 37 kuruş zam
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1,37 lira zam geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T18:31+0300
2022-03-24T18:31+0300
2022-03-24T18:29+0300
ekonomi
akaryakıt
motorin
zam
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Akaryakıtta petrol fiyatı etkisiyle yükseliş sürüyor.NTV'nin aktardığına göre Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.37 TL fiyat artışı meydana geldi.Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı 23.60 TL seviyelerine yükselecek.
https://tr.sputniknews.com/20220323/benzine-1-lira-68-kurus-motorine-1-lira-59-kurus-zam-1054969495.html
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akaryakıt, motorin, zam
Motorine 1 lira 37 kuruş zam
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1,37 lira zam geldi.
Akaryakıtta petrol fiyatı etkisiyle yükseliş sürüyor.
NTV'nin aktardığına
göre Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin
grubunda 1.37 TL fiyat artışı meydana geldi.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı 23.60 TL seviyelerine yükselecek.