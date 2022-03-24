https://tr.sputniknews.com/20220324/motorine-1-lira-37-kurus-zam-1055022780.html

Motorine 1 lira 37 kuruş zam

Motorine 1 lira 37 kuruş zam

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1,37 lira zam geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T18:31+0300

2022-03-24T18:31+0300

2022-03-24T18:29+0300

ekonomi

akaryakıt

motorin

zam

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Akaryakıtta petrol fiyatı etkisiyle yükseliş sürüyor.NTV'nin aktardığına göre Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.37 TL fiyat artışı meydana geldi.Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Zammın ardından İstanbul'da ortalama motorin fiyatı 23.60 TL seviyelerine yükselecek.

https://tr.sputniknews.com/20220323/benzine-1-lira-68-kurus-motorine-1-lira-59-kurus-zam-1054969495.html

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akaryakıt, motorin, zam