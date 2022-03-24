https://tr.sputniknews.com/20220324/nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbergin-gorev-suresi-30-eylul-2023e-dek-uzatildi-1055019292.html

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e dek uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e dek uzatıldı

Görev süresinin dolmasının ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olması beklenen eski Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği görevinin bir... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:42+0300

2022-03-24T16:42+0300

2022-03-24T17:12+0300

ukrayna krizi

jens stoltenberg

nato

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Rusya'nın Donbass askeri operasyonu nedeniyle Ukrayna gündemiyle toplanan NATO liderleri, Batı askeri ittifakının başındaki Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar bir yıl uzatma kararı aldı. Norveç Maliye Bakanlığı, Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası'nın başına geçmesi için bir yıl bekleyemeyeceğinden, Ida Wolden Bache'yi 6 yıllık başkanlık görevine getirdi. Stoltenberg, NATO zirvesi bildirisinin yayımlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir nesildeki en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ittifakımızı güçlü ve insanlarımızı güvende tutmak için bir arada duruyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri şu mesajları verdi:* Kısmen endişeliyiz, çünkü Rusya'nın retoriğini ve Ukrayna, ABD ve NATO müttefiklerini kimyasal ve biyolojik silah kullanmaya hazırlanmakla suçlayarak bir tür bahane yaratmaya çalıştığını görüyoruz.

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jens stoltenberg, nato