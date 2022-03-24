https://tr.sputniknews.com/20220324/nato-genel-sekreteri-jens-stoltenbergin-gorev-suresi-30-eylul-2023e-dek-uzatildi-1055019292.html
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e dek uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e dek uzatıldı
Görev süresinin dolmasının ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olması beklenen eski Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği görevinin bir... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:42+0300
2022-03-24T16:42+0300
2022-03-24T17:12+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato
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Rusya'nın Donbass askeri operasyonu nedeniyle Ukrayna gündemiyle toplanan NATO liderleri, Batı askeri ittifakının başındaki Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar bir yıl uzatma kararı aldı. Norveç Maliye Bakanlığı, Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası'nın başına geçmesi için bir yıl bekleyemeyeceğinden, Ida Wolden Bache'yi 6 yıllık başkanlık görevine getirdi. Stoltenberg, NATO zirvesi bildirisinin yayımlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir nesildeki en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ittifakımızı güçlü ve insanlarımızı güvende tutmak için bir arada duruyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri şu mesajları verdi:* Kısmen endişeliyiz, çünkü Rusya'nın retoriğini ve Ukrayna, ABD ve NATO müttefiklerini kimyasal ve biyolojik silah kullanmaya hazırlanmakla suçlayarak bir tür bahane yaratmaya çalıştığını görüyoruz.
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jens stoltenberg, nato
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e dek uzatıldı
16:42 24.03.2022 (güncellendi: 17:12 24.03.2022) Abone ol
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Görev süresinin dolmasının ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olması beklenen eski Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreterliği görevinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Rusya'nın Donbass askeri operasyonu nedeniyle Ukrayna gündemiyle toplanan NATO liderleri, Batı askeri ittifakının başındaki Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar bir yıl uzatma kararı aldı. Norveç Maliye Bakanlığı, Stoltenberg'in Norveç Merkez Bankası'nın başına geçmesi için bir yıl bekleyemeyeceğinden, Ida Wolden Bache'yi 6 yıllık başkanlık görevine getirdi.
Stoltenberg, NATO zirvesi bildirisinin yayımlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir nesildeki en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ittifakımızı güçlü ve insanlarımızı güvende tutmak için bir arada duruyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri şu mesajları verdi:
* Kısmen endişeliyiz, çünkü Rusya'nın retoriğini ve Ukrayna, ABD ve NATO müttefiklerini kimyasal ve biyolojik silah kullanmaya hazırlanmakla suçlayarak bir tür bahane yaratmaya çalıştığını görüyoruz.