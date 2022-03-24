https://tr.sputniknews.com/20220324/natonun-avrupanin-gobegini-bombalamasinin-23-yili-misket-bombali-saldirilar-yuzlerce-sivil-olum-1055006794.html

NATO’nun Avrupa’nın göbeğini bombalamasının 23. yılı: Misket bombalı saldırılar, yüzlerce sivil ölüm

NATO’nun Avrupa’nın göbeğini bombalamasının 23. yılı: Misket bombalı saldırılar, yüzlerce sivil ölüm

24 Mart, NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasının 23. yılı. NATO’nun, BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan başlattığı bu bombardımanda 2 bin 500 Yugoslavya... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:44+0300

2022-03-24T12:44+0300

2022-03-24T12:45+0300

görüş

yugoslavya

sırbistan

karadağ

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kuzey makedonya

aleksandr vucic

nato

abd

ingiltere

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NATO güçlerinin Yugoslavya’ya bombardıman başlatmasının üzerinden 23 yıl geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca devam eden bu bombardıman, yakın zamanda ABD lideri Joe Biden’ın Yugoslavya'nın dağılması sürecinde oynadığı role dair konuşmasında söylediği “Belgrad'ın bombalanmasını, Amerikan pilotlarının gönderilmesini ve Tuna üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulmasını öneren bendim” sözlerinin sosyal medyada yayılmasıyla da gündeme geldi. NATO’nun Yugoslavya’yı bombalamasının yıldönümünde, saldırı sırasında yaşananları ve büyük sivil katliamları Sputnik derledi.Kosova'daki Arnavut nüfusunun ‘etnik temizlikten’ ve 'insani felaketten' korunması nedeniyle başlattıklarını söyledikleri Müttefik Güç Harekatı sırasında 2 bin 500 Yugoslavya vatandaşı yaşamını yitirdi. NATO birlikleri, 24 Mart’tan 10 Haziran 1999’a kadar sürecek olan ve binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan bombardımanı başlattı. NATO’nun, BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan başlattığı bu bombardımanda, ülke genelinde 995 tesis toplam 2 bin 300 kez vuruldu. Yugoslavya topraklarına seyreltilmiş uranyum içerenler de dâhil olmak üzere yaklaşık 420 bin mermi düştü.Sivil amaçlı kullanılan alanlar defalarca NATO tarafından bombalandıAncak bu NATO’nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ne düzenlediği ilk ‘operasyon’ adı altındaki saldırısı değildi. Zira, ittifakın 1995'te federasyona bağlı Sırp Cumhuriyeti'ni bombalamasından sonra kendi sınırlarının dışında gerçekleştirdiği ikinci operasyon oldu. Bu operasyonda da ‘askeri tesisler’ hedefleniyor dense de, 25 bin konut imha edildi, 470 kilometre otoyol ve 595 kilometre demiryolu zarar gördü ve Biden’ın kendi ağzıyla söylediği gibi, 38 köprü imha edildi.Ayrıca, 14 havalimanına, neredeyse 40 hastane ve polikliniğe, yaklaşık 100 okul ve kreşe, 176 kültürel yapıya zarar verildi. Sırp değerlendirmelerine göre bombardımana maruz kalan yapıların yüzde 38'i, sivil amaçlı kullanılıyordu. NATO’nun kullandığı ‘akıllı bombalar’ nasıl oluyorsa sürekli hedef şaşırarak sivilleri vuruyor, yüzlerce Arnavut hayatını kaybediyordu.Arnavut sığınmacıların bulunduğu konvoy bombalandı, 16’sı çocuk 73 sivil hayatını kaybettiHatta öyle ki NATO’nun, Arnavut sığınmacılardan oluşan bir konvoyu Yugoslav askeri konvoy "zannederek" 2 saat boyunca defalarca bombaladığı saldırıda 16 çocuğun da aralarında bulunduğu 73 sivil hayatını kaybetti. Olayın ardından açıklama yapan NATO sözcüsü Jamie Shea, “Askeri araçları hedef aldığımızdan eminiz” dese de sonradan, uçakların konvoya saldırarak toplam dokuz bomba attığını kabul etmek zorunda kaldı.NATO, Çin büyükelçiliğini hedef aldı, 3 gazeteci yaşamını yitirdiAkabinde ABD’nin beş JDAM güdümlü bombası, Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğini hedef alarak üç Çinli gazetecinin de ölümüne sebep oldu, altısı ağır olmak üzere 20'den fazla kişiyi yaraladı.İki olay da kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Saldırının ardından Pekin'deki ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri ile Çin'in diğer yerlerindeki konsoloslukların önünde üç gün süren büyük protestolar düzenlendi. Bunun üzerine sadece büyükelçiliği bombalamaları ile ilgili açıklama yapan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton bombalamanın ‘yanlışlıkla’ olduğunu belirterek, "Özür dilerim, bundan pişmanım" demişti.NATO’dan sivil ölümlere karşı ‘tali hasar’ açıklamasıNATO basın sözcüsü Jamie Shea ise Yugoslavya’ya karşı düzenlediği bu harekatın "tarihteki en kesin ve en düşük tali hasarlı hava harekatı" olduğunu söyledi. Bu harekat devam ederken Uluslararası Kızılhaç Komitesi “Kosova'da bir köprüde yolcu treninin tahrip edilmesi ve sivil araçlara saldırı olmuştur” ifadelerini kullanırken, 4 Mayıs’ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson “Sivil otobüslerin köprülerde olup olmadığını anlamak mümkün değilse, o köprüler patlatılmalı mı? Bunlar çok önemli sorular. Çünkü insanlar tali hasar değil, öldürülen, yaralanan, hayatları mahvolan insanlar ve sivillerin modern savaşların, modern çatışmaların bu kadar ön saflarında yer almasından dolayı çok endişeliyiz” şeklinde konuşmuştu.Televizyon kanalının binası bombalandı, üniversiteye misket bombası atıldıİttifak tarafından ‘tali hasar’ olarak nitelendirilen bu sivil ölümlerinin başlıcaları şu şekilde:NATO yolcu otobüsüne füze attı, herhangi bir askeri hedefin bulunmadığı köye misket bombaları gönderdiSivil yolcu treni bombalandı, trenin ‘birden’ ortaya çıktığı savunması yapıldıOrtodoks ayini sırasında köprü 2 kez bombalandı, yerel halk NATO’nun kasıtlı yaptığını söylediHastane ve huzur evini bombaladığını yalanlayan NATO daha sonra saldırıyı itiraf etti: ‘Pilotun kafası karışmış’AP muhabiri ise katliamı dünyaya şu şekilde duyurdu:NATO basın toplantısında Albay Freytag, Surdulica saldırısıyla ilgili bir soruya “Bu hedeflerin ikisi de meşru askeri hedeflerdi. NATO, Surdulica'da Sırpların zayiat veya tali hasar iddialarını doğrulayamaz” şeklinde yanıt verdi. NATO, hastane kompleksinin nasıl vurulduğuna dair hiçbir açıklama yapmadı. Ancak, Kongre önünde konuşan dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı John Hamre ve CIA Direktörü George Tenet, hava harekatı sırasında bir hastanenin ‘kazara bombalandığına’ dair açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Hamre, “Bir hastaneyi bombaladığımız bir olay oldu. Tamamen bir kazaydı. Bu durumda, bu insan hatasıydı” dedi. Direktör Tenet ise, "Bir hastaneyi bombaladık. Bunu yapmak istemedik. Pilotun kafası karışmış” şekilde konuştu. Niş'teki bir hastane ve Belgrad'daki Dragiša Mišovi hastanesi de dahil olmak üzere birçok hastaneyi, kliniği ve tıp merkezini vuran NATO güçleri, nedeniyle İnsan Hakları İzleme Örgütü bu açıklamayı tatmin edici bulmadığını duyurmuştu.Nasıl anlaşmaya varıldı?Kosova'nın Yugoslavya'da özerk bir eyalet olsa da NATO yönetiminde olmasını isteyerek kendine bir sömürü alanı daha açmaya çalışan ABD, ‘operasyonu’ bitirmeleri karşılığında Yugoslavya’nın egemenliğini tehdit eden şartlar teklif etti. Bu teklifleri barındıran Rambouillet Antlaşması’nda ‘Kosova'da düzenin korunması’ adına 30 bin kişilik NATO birliğinin ülkede bulunması gibi maddeler yer aldı. Sırp tarafı ise kendi topraklarında yerel güvenlik güçlerinin yerini almaya çalışan NATO birliklerini kabul etmeyerek, onların yerine silahsız BM gözlemcilerinin bulunmasını teklif etmişti.NATO'nun bombardımanının Yugoslav ordusunun hızlı yenilgisi ile sonuçlanacağını planlamasına rağmen, bombardımanlar uzadı. Yapılan müzakereler sonunda, Sırp polisinin ve ordusunun Kosova'dan geri çekilmesi ve buraya çok uluslu barış gücünün (KFOR) konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı.Bununla birlikte KFOR, Sırbistan'da terör örgütü olarak görülen 'Kosova Kurtuluş Ordusu’nda yer alan Arnavut terör yanlılarını silahsızlandırma süreciyle ilgilenme taahhüdünü üstlendi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan 1244 sayılı karar ise Kosova'nın Yugoslavya içinde korunmasını öngörüyordu.Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü beyan edilmiş olmasına rağmen Kosova bağımsızlığını ilan ettiKKO'deki terör yanlılarının 'silahsızlanma' beyanına rağmen, Kosova kendi koruyucu birliklerini, ardından güvenlik güçlerini ve 2018'de kendi ordusunu kurdu. BMGK'nın 1244 sayılı kararında Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü beyan edilmiş olmasına rağmen, 2008'de Kosova, uluslararası toplumun birçok üyesinin desteği ile tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.Uluslararası güçler Kosova'ya geldikten sonra 200 binden fazla Sırp ve Arnavut olmayan diğer kişiler bölgeyi terk etti. Mevcut durumda Sırplar sadece Kosova'nın kuzeyinde ve küçük kapalı bölgelerde yaşıyor.Yugoslavya’dan ayrılan ülkeler NATO üyesi oldu, ABD’nin denizaşırı bölgelerdeki en büyük üssü Kosova’daYugoslavya’nın dağılmasıyla 7 ayrı ülke kuruldu. An itibariyle bu ülkelerden 4’ü, Kuzey Makedonya, Slovakya, Karadağ ve Hırvatistan, NATO üyesi. Ancak, Sırbistan bu ittifaka üye olmayacağını söylüyor. Sırbistan lideri Aleksandr Vucic, son olarak 1999 yılında ölen çocukları unutamayacaklarını ifade ederek, NATO üyeliği fikrini kesin bir dille reddetti. Aynı zamanda ABD’nin denizaşırı bölgelerdeki en büyük üssü olma özelliğine sahip olan Bondsteel Kampı da Kosova’da bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-arnavutlukta-ozel-hareket-ussu-hazirliginda-washington-bu-isi-yillardir-planliyor--1053054854.html

yugoslavya

sırbistan

karadağ

hırvatistan

kuzey makedonya

ingiltere

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