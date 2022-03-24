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Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi: Duyunca utandım
Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi: Duyunca utandım
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bazı devletlerin gayrı safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini silah alımına... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T23:18+0300
2022-03-24T23:18+0300
dünya
papa francis
katolik kilisesi
savunma bütçesi
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Papa, İtalyan Kadın Dernekleri Merkezi üyelerinin kabulü sırasında yaptığı konuşmada, savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt eden ülkeleri eleştirdi.Ruhani lider, "Bir grup devletin, bu yaşananlara cevap olarak GSYİH’nin yüzde 2’sini silah alımına harcayacağını taahhüt ettiğini okuduğumda utandım. Çılgınla." dedi.Papa Francis, asıl yanıtın başka silah ya da yaptırım veya siyasi-asker ittifaklar olmadığını dile getirerek, küreselleşen dünyayı yönetmenin diş göstermeden farklı bir yolu bulunduğunu bunun da uluslararası ilişkiler olduğunu ifade etti.
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papa francis, katolik kilisesi, savunma bütçesi

Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi: Duyunca utandım

23:18 24.03.2022
© REUTERS / Remo CasilliKatoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı.
Katoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bazı devletlerin gayrı safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini silah alımına ayırmasından utandığını belirtti.
Papa, İtalyan Kadın Dernekleri Merkezi üyelerinin kabulü sırasında yaptığı konuşmada, savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt eden ülkeleri eleştirdi.
Ruhani lider, "Bir grup devletin, bu yaşananlara cevap olarak GSYİH’nin yüzde 2’sini silah alımına harcayacağını taahhüt ettiğini okuduğumda utandım. Çılgınla." dedi.
Papa Francis, asıl yanıtın başka silah ya da yaptırım veya siyasi-asker ittifaklar olmadığını dile getirerek, küreselleşen dünyayı yönetmenin diş göstermeden farklı bir yolu bulunduğunu bunun da uluslararası ilişkiler olduğunu ifade etti.
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