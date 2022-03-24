https://tr.sputniknews.com/20220324/papa-bazi-devletlerin-butcelerinin-yuzde-2sini-silah-alimina-ayirmasini-elestirdi-duyunca-utandim-1055029628.html

Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi: Duyunca utandım

Papa, bazı devletlerin bütçelerinin yüzde 2'sini silah alımına ayırmasını eleştirdi: Duyunca utandım

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bazı devletlerin gayrı safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2'sini silah alımına... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T23:18+0300

2022-03-24T23:18+0300

2022-03-24T23:18+0300

dünya

papa francis

katolik kilisesi

savunma bütçesi

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Papa, İtalyan Kadın Dernekleri Merkezi üyelerinin kabulü sırasında yaptığı konuşmada, savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt eden ülkeleri eleştirdi.Ruhani lider, "Bir grup devletin, bu yaşananlara cevap olarak GSYİH’nin yüzde 2’sini silah alımına harcayacağını taahhüt ettiğini okuduğumda utandım. Çılgınla." dedi.Papa Francis, asıl yanıtın başka silah ya da yaptırım veya siyasi-asker ittifaklar olmadığını dile getirerek, küreselleşen dünyayı yönetmenin diş göstermeden farklı bir yolu bulunduğunu bunun da uluslararası ilişkiler olduğunu ifade etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

papa francis, katolik kilisesi, savunma bütçesi