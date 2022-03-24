https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-abdli-diplomatlari-sinir-disi-etmeyi-durdurmamiz-icin-once-abdnin-buna-son-vermesi-gerekir-1055010594.html

Peskov: ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyi durdurmamız için önce ABD'nin buna son vermesi gerekir

Peskov: ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyi durdurmamız için önce ABD'nin buna son vermesi gerekir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'li diplomatları sınır dışı etmeye son vermesi için öncelikle ABD'nin Rus diplomatlara yönelik bu tür eylemleri... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T13:10+0300

2022-03-24T13:10+0300

2022-03-24T13:41+0300

kremlin

dmitriy peskov

abd

ukrayna krizi

nato

ab

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Rusya'nın ABD'li diplomatları sınır dışı etmesini Moskova'nın cevabi ve zorunlu bir adımı olarak niteleyen Peskov, "ABD'li diplomatları sınır dışı etmeye son vermemiz için ABD'nin bizim diplomatlarımızı sınır dışı etmeye yönelik eylemlerine son vermesi gerekli. Eylemlerimiz bu krizin temel nedeni değil, cevap niteliğinde ve zorunlu adımlardır" dedi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD tarafıyla diyaloğu reddettiği yönündeki Washington Post haberini yorumlayan Peskov, "Ordular düzeyindeki temaslar her zaman önemli, özellikle de sıcak dönemlerde. Detaylar için Savunma Bakanlığı'na başvurmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.'NATO ve AB'de Rusya'ya karşı daha yapıcı tutum sergileyen ülkeler var' Kremlin'in NATO ve AB'de Rusya'nın dostu olarak gördüğü ülkeler olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Daha yapıcı ve akıllı, daha bağımsız tutum sergileyen ülkeler var. Ancak elbette çoğu ülke, şu anda olup bitenlerin özüne yönelik histerik ve yetersiz bakış açısına sahip. Bu üzüntü verici" yanıtını verdi. Peskov, Rusya'ya olumlu bakan ülkeleri belirtmesinin istenmesi karşısındaysa "Tüm uzmanlar bu ülkeleri biliyor. Ben söylemek istemiyorum" demekle yetindi.'Gaz alıcılarına rubleyle ödeme koşulları açıklanacak' Gazeteciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB ülkelerinin de yer aldığı hasım ülkelere bundan sonra sadece rubleyle gaz satılacağını açıklamasının ardından sürecin nasıl işleyeceğini de sordu. Peskov, şu ifadelerini kullandı: "Devlet Başkanı, bir hafta içinde mekanizma geliştirilmesi ve bu ödemelerin ruble olarak yapılabilmesi için koşulların sağlanması talimatı verdi. Alıcılarla kurulacak temaslar dahilinde, onlara rubleyle ödeme koşulları açıklanacak ve onlar kendi tutumunu belirleyebilecek. Öncelikle bu bir haftayı bekleyelim."'Sırbistan'ın rubleyle ödeme konusundaki endişeleri bizim için öncelikli' Peskov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in rubleyle ödeme kararının dünya için sorun teşkil edeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle sürdürdü: "Vucic haklı, bu gerçekten de sorunlu bir durum olabilir. Bulgaristan, mevcut durumda Rusya'ya karşı hasmane adımlar, düşmanca adımlar attı. Bu nedenle Sofya, istesin veya istemesin, beğensin ya da beğenmesin, rubleyle ödeme yapması gerekecek. Fakat bu durum Sırbistan için geçerli değil. Bu, çözülmesi gereken bir sorun ve doğal olarak Sırbistan'ın endişeleri bizim için öncelikli olacak."

https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html

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kremlin, dmitriy peskov, abd, nato, ab