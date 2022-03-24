https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-rusyanin-kizginligi-ukrayna-halkina-degil-1055014723.html
Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil
Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukraynalılara değil, ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyen Kiev yönetimine ve Kiev ve Lviv sokaklarında... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:52+0300
2022-03-24T14:52+0300
2022-03-24T14:52+0300
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nato
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya halkı ve yönetimini öfkelendiren tarafın Ukraynalılar değil, ülkeyi ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyenler ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlar olduğunu ifade etti.CNN’e konuşan Peskov, Ukrayna’daki özel operasyon bağlamında değerlendirmede bulundu.İngilizce röportaj veren Kremlin Sözcüsü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalılara kızgın değil. Rusya’da kimse Ukraynalılara kızgın değil. Putin, Ukrayna’daki NATO’nun bir parçası olmak, ülkenin topraklarına ABD’nin nükleer füzelerini doldurmak isteyenlere kızgın. Kendi ülkesinde halka, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Ruslara Rusça konuşmayı yasaklayanlara kızgın. Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/nazizm-asiri-milliyetcilik-ve-baticilik-ukrayna-bugunlere-nasil-geldi-1054989960.html
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ukrayna, nazi, rusya, nato, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukraynalılara değil, ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyen Kiev yönetimine ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya halkı ve yönetimini öfkelendiren tarafın Ukraynalılar değil, ülkeyi ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyenler ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlar olduğunu ifade etti.
CNN’e konuşan Peskov, Ukrayna’daki özel operasyon bağlamında değerlendirmede bulundu.
İngilizce röportaj veren Kremlin Sözcüsü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalılara kızgın değil. Rusya’da kimse Ukraynalılara kızgın değil. Putin, Ukrayna’daki NATO’nun bir parçası olmak, ülkenin topraklarına ABD’nin nükleer füzelerini doldurmak isteyenlere kızgın. Kendi ülkesinde halka, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Ruslara Rusça konuşmayı yasaklayanlara kızgın. Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın” ifadelerini kullandı.