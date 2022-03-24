https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-rusyanin-kizginligi-ukrayna-halkina-degil-1055014723.html

Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil

Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukraynalılara değil, ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyen Kiev yönetimine ve Kiev ve Lviv sokaklarında... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:52+0300

2022-03-24T14:52+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

nazi

rusya

nato

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya halkı ve yönetimini öfkelendiren tarafın Ukraynalılar değil, ülkeyi ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyenler ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlar olduğunu ifade etti.CNN’e konuşan Peskov, Ukrayna’daki özel operasyon bağlamında değerlendirmede bulundu.İngilizce röportaj veren Kremlin Sözcüsü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalılara kızgın değil. Rusya’da kimse Ukraynalılara kızgın değil. Putin, Ukrayna’daki NATO’nun bir parçası olmak, ülkenin topraklarına ABD’nin nükleer füzelerini doldurmak isteyenlere kızgın. Kendi ülkesinde halka, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Ruslara Rusça konuşmayı yasaklayanlara kızgın. Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/nazizm-asiri-milliyetcilik-ve-baticilik-ukrayna-bugunlere-nasil-geldi-1054989960.html

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ukrayna, nazi, rusya, nato, kremlin, dmitriy peskov