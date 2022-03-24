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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-rusyanin-kizginligi-ukrayna-halkina-degil-1055014723.html
Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil
Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukraynalılara değil, ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyen Kiev yönetimine ve Kiev ve Lviv sokaklarında... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:52+0300
2022-03-24T14:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nazi
rusya
nato
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya halkı ve yönetimini öfkelendiren tarafın Ukraynalılar değil, ülkeyi ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyenler ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlar olduğunu ifade etti.CNN’e konuşan Peskov, Ukrayna’daki özel operasyon bağlamında değerlendirmede bulundu.İngilizce röportaj veren Kremlin Sözcüsü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalılara kızgın değil. Rusya’da kimse Ukraynalılara kızgın değil. Putin, Ukrayna’daki NATO’nun bir parçası olmak, ülkenin topraklarına ABD’nin nükleer füzelerini doldurmak isteyenlere kızgın. Kendi ülkesinde halka, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Ruslara Rusça konuşmayı yasaklayanlara kızgın. Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/nazizm-asiri-milliyetcilik-ve-baticilik-ukrayna-bugunlere-nasil-geldi-1054989960.html
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ukrayna, nazi, rusya, nato, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Rusya’nın kızgınlığı Ukrayna halkına değil

14:52 24.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukraynalılara değil, ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyen Kiev yönetimine ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya halkı ve yönetimini öfkelendiren tarafın Ukraynalılar değil, ülkeyi ABD füzelerinin konuşlandırılması için NATO’ya sürükleyenler ve Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlar olduğunu ifade etti.
CNN’e konuşan Peskov, Ukrayna’daki özel operasyon bağlamında değerlendirmede bulundu.
İngilizce röportaj veren Kremlin Sözcüsü, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalılara kızgın değil. Rusya’da kimse Ukraynalılara kızgın değil. Putin, Ukrayna’daki NATO’nun bir parçası olmak, ülkenin topraklarına ABD’nin nükleer füzelerini doldurmak isteyenlere kızgın. Kendi ülkesinde halka, uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Ruslara Rusça konuşmayı yasaklayanlara kızgın. Kiev ve Lviv sokaklarında Nazi sembolleriyle dolaşanlara kızgın” ifadelerini kullandı.
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