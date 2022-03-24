https://tr.sputniknews.com/20220324/rontgene-gelen-hastalari-emanetci-gibi-kandirip-dolandirdi-1055017596.html
Röntgene gelen hastaları 'emanetçi' gibi kandırıp dolandırdı
Röntgene gelen hastaları 'emanetçi' gibi kandırıp dolandırdı
İstanbul'da bir dolandırıcı hastanelerde röntgen ve ultrasona girecek hastaları hedef seçti. "Bu cihazlara metal eşya alınmıyor" diyerek saat ve mücevherlerini... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:56+0300
2022-03-24T15:56+0300
2022-03-24T15:56+0300
yaşam
röntgen
istanbul
hasta
hastane
dolandırıcılık
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Dolandırıcının hedefinde röntgen ve ultrason cihazlarına girecek hastalar vardı. Çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı. İstanbul Polisi, 10 ilçeden gelen benzer şikayetler üzerine harekete geçti, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Dolandırıcının hastanelerde röntgen ve ultrason çekimine gelenleri hedef aldığı belirlendi. Polis şüphelinin yöntemini belirledi.Dolandırıcı, hastalara içeri metal eşya alınmadığını belirtip, saat ve ziynet eşyalarını emaneten saklayabileceğini söylüyordu. Hasta içeri girince de oradan uzaklaşıyordu. Dolandırıcının eşkali belirlendi. Fatih'teki bir hastanede kendine yeni kurban ararken yakalandı. Dolandırıcının üzerinde 1 altın kol saati ile 3 yüzük vardı. 33 kişinin bu şekilde eşyasının çalındığı belirlendi. Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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röntgen, istanbul, hasta, hastane, dolandırıcılık
Röntgene gelen hastaları 'emanetçi' gibi kandırıp dolandırdı
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İstanbul'da bir dolandırıcı hastanelerde röntgen ve ultrasona girecek hastaları hedef seçti. "Bu cihazlara metal eşya alınmıyor" diyerek saat ve mücevherlerini emaneten aldıktan sonra kaçtı. 33 dolandırıcılık olayına karışan şüpheli yakalandı.
Dolandırıcının hedefinde röntgen ve ultrason cihazlarına girecek hastalar vardı. Çok sayıda değerli eşyayı alıp kaçtı.
İstanbul Polisi, 10 ilçeden gelen benzer şikayetler üzerine harekete geçti, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Dolandırıcının hastanelerde röntgen ve ultrason çekimine gelenleri hedef aldığı belirlendi. Polis şüphelinin yöntemini belirledi.
Dolandırıcı, hastalara içeri metal eşya alınmadığını belirtip, saat ve ziynet eşyalarını emaneten saklayabileceğini söylüyordu.
Hasta içeri girince de oradan uzaklaşıyordu. Dolandırıcının eşkali belirlendi. Fatih'teki bir hastanede kendine yeni kurban ararken yakalandı.
Dolandırıcının üzerinde 1 altın kol saati ile 3 yüzük vardı. 33 kişinin bu şekilde eşyasının çalındığı belirlendi. Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.