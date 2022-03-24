https://tr.sputniknews.com/20220324/rtuk-baskani-sahin-koselerden-ayar-verilen-gunler-mazide-kaldi-1055017383.html
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı
RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:44+0300
2022-03-24T15:44+0300
2022-03-24T15:48+0300
ebubekir şahin
türkiye
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
köşe yazarı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/rtuk-baskani-sahin-halki-kaygi-ve-panige-sevk-eden-yayinlar-rtuk-tarafindan-takip-edilmektedir-1054495703.html
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ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), köşe yazarı
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı
15:44 24.03.2022 (güncellendi: 15:48 24.03.2022) Abone ol
RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.