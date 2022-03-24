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RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı
RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı
RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:44+0300
2022-03-24T15:48+0300
ebubekir şahin
türkiye
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
köşe yazarı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/rtuk-baskani-sahin-halki-kaygi-ve-panige-sevk-eden-yayinlar-rtuk-tarafindan-takip-edilmektedir-1054495703.html
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ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), köşe yazarı

RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

15:44 24.03.2022 (güncellendi: 15:48 24.03.2022)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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RTÜK Başkanı Şahin: Halkı kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından takip edilmektedir
7 Mart, 15:03
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