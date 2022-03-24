https://tr.sputniknews.com/20220324/rtuk-baskani-sahin-koselerden-ayar-verilen-gunler-mazide-kaldi-1055017383.html

RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" dedi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:44+0300

2022-03-24T15:44+0300

2022-03-24T15:48+0300

ebubekir şahin

türkiye

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

köşe yazarı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/rtuk-baskani-sahin-halki-kaygi-ve-panige-sevk-eden-yayinlar-rtuk-tarafindan-takip-edilmektedir-1054495703.html

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ebubekir şahin, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), köşe yazarı