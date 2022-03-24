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Rus Dışişleri: Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanı sınır dışı edilecek
Rus Dışişleri: Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanı sınır dışı edilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın yanıt olarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliğinin bir çalışanını sınır dışı edeceği belirtildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T17:56+0300
2022-03-24T17:56+0300
dünya
karabağ
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Dışişleri'nin açıklamaaıda, “24 Mart'ta Karadağ'ın Rusya Federasyonu Tam Yetkili Büyükelçisi M. Şçepanoviç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren nota verildi” denildi.Açıklamada, alınan bu önlemin Karadağ tarafının 4 Mart'ta Podgorica'daki Rus Büyükelçiliği diplomatını haksız bir kararla istenmeyen kişi ilan etmesine yanıt olarak alındığı kaydedildi.
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Rus Dışişleri: Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanı sınır dışı edilecek

17:56 24.03.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Fotoğraf bankasına girRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın yanıt olarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliğinin bir çalışanını sınır dışı edeceği belirtildi.
Dışişleri'nin açıklamaaıda, “24 Mart'ta Karadağ'ın Rusya Federasyonu Tam Yetkili Büyükelçisi M. Şçepanoviç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren nota verildi” denildi.
Açıklamada, alınan bu önlemin Karadağ tarafının 4 Mart'ta Podgorica'daki Rus Büyükelçiliği diplomatını haksız bir kararla istenmeyen kişi ilan etmesine yanıt olarak alındığı kaydedildi.
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