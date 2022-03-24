https://tr.sputniknews.com/20220324/rus-disisleri-karadag-buyukelciliginin-bir-calisani-sinir-disi-edilecek-1055021717.html

Rus Dışişleri: Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanı sınır dışı edilecek

Rus Dışişleri: Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanı sınır dışı edilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın yanıt olarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliğinin bir çalışanını sınır dışı edeceği belirtildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T17:56+0300

2022-03-24T17:56+0300

2022-03-24T17:56+0300

dünya

karabağ

rusya

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Dışişleri'nin açıklamaaıda, “24 Mart'ta Karadağ'ın Rusya Federasyonu Tam Yetkili Büyükelçisi M. Şçepanoviç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Moskova'daki Karadağ Büyükelçiliği'nin bir çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren nota verildi” denildi.Açıklamada, alınan bu önlemin Karadağ tarafının 4 Mart'ta Podgorica'daki Rus Büyükelçiliği diplomatını haksız bir kararla istenmeyen kişi ilan etmesine yanıt olarak alındığı kaydedildi.

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karabağ, rusya