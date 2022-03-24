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SON DAKİKA| Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-bidenin-ogluna-ait-vakif-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlarin-finansmaniyla-baglantili-1055017081.html
Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait fonun Washington'un Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının finansmanıyla yakından bağlantılı... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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joe biden, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hunter biden

Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı

15:34 24.03.2022 (güncellendi: 15:40 24.03.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY46. ABD Başkanı yemin töreninde Joe-Jill Biden çifti oğulları Hunter'a sarılırken
46. ABD Başkanı yemin töreninde Joe-Jill Biden çifti oğulları Hunter'a sarılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait fonun Washington'un Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının finansmanıyla yakından bağlantılı olduğunu duyurdu.
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