https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-bidenin-ogluna-ait-vakif-ukraynadaki-biyolojik-laboratuvarlarin-finansmaniyla-baglantili-1055017081.html
Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait fonun Washington'un Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının finansmanıyla yakından bağlantılı... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:34+0300
2022-03-24T15:34+0300
2022-03-24T15:40+0300
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joe biden, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, hunter biden
Rusya: Biden'ın oğluna ait fon, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanıyla bağlantılı
15:34 24.03.2022 (güncellendi: 15:40 24.03.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğluna ait fonun Washington'un Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının finansmanıyla yakından bağlantılı olduğunu duyurdu.