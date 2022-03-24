https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-medinskiy-bati-rusyanin-varligini-tehdit-ediyor-1055015737.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Batı, Rusya'nın varlığını tehdit ediyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Batı, Rusya'nın varlığını tehdit ediyor

Jeopolitik durumun tırmanması ışığında şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğini söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Batı'nın Rusya'nın... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:10+0300

2022-03-24T15:10+0300

2022-03-24T15:10+0300

ukrayna krizi

vladimir medinskiy

rusya

ukrayna

nato

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Bakanlıklar Arası Tarih Eğitimi Komisyonu toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.Medinskiy, "Bugün Rusya'nın varlığı tehlikede. Kolektif Batı, Rusya'yı siyasi sistemin yıkımına ve ülkenin parçalanmasına doğru itiyor" dedi.Bugün yaşanan gelişmelerin Ukrayna'da Rusya'nın 'yüz yıllardır düşman' olarak lanse edildiği 'alternatif tarih' ile beyinlerin yıkanmasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Medinskiy, şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğinin altını çizdi.Dünyada yaşanan olayların tarihteki en büyük meydan okuma olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, bu nedenle bu meydan okumaya uygun hareket edilmesi gerektiğini ekledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ulusal konseptinin erişime açık olduğunu ve herkesin, nükleer silahın kullanılabileceği tüm sebepleri okuyabileceğini söyleyerek “Halka açık bir iç güvenlik konseptimiz var, nükleer silahların kullanılmasının tüm nedenlerini buradan okuyabilirsiniz. Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, konseptimize uygun olarak kullanılabilir" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-rusyanin-kizginligi-ukrayna-halkina-degil-1055014723.html

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