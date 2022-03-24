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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-medinskiy-bati-rusyanin-varligini-tehdit-ediyor-1055015737.html
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Batı, Rusya'nın varlığını tehdit ediyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Batı, Rusya'nın varlığını tehdit ediyor
Jeopolitik durumun tırmanması ışığında şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğini söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Batı'nın Rusya'nın... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:10+0300
2022-03-24T15:10+0300
ukrayna krizi
vladimir medinskiy
rusya
ukrayna
nato
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Bakanlıklar Arası Tarih Eğitimi Komisyonu toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.Medinskiy, "Bugün Rusya'nın varlığı tehlikede. Kolektif Batı, Rusya'yı siyasi sistemin yıkımına ve ülkenin parçalanmasına doğru itiyor" dedi.Bugün yaşanan gelişmelerin Ukrayna'da Rusya'nın 'yüz yıllardır düşman' olarak lanse edildiği 'alternatif tarih' ile beyinlerin yıkanmasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Medinskiy, şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğinin altını çizdi.Dünyada yaşanan olayların tarihteki en büyük meydan okuma olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, bu nedenle bu meydan okumaya uygun hareket edilmesi gerektiğini ekledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ulusal konseptinin erişime açık olduğunu ve herkesin, nükleer silahın kullanılabileceği tüm sebepleri okuyabileceğini söyleyerek “Halka açık bir iç güvenlik konseptimiz var, nükleer silahların kullanılmasının tüm nedenlerini buradan okuyabilirsiniz. Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, konseptimize uygun olarak kullanılabilir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220324/peskov-rusyanin-kizginligi-ukrayna-halkina-degil-1055014723.html
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vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, nato

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy: Batı, Rusya'nın varlığını tehdit ediyor

15:10 24.03.2022
© SputnikVladimir Medinskiy
Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik
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Jeopolitik durumun tırmanması ışığında şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğini söyleyen Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Batı'nın Rusya'nın varlığını tehdit ettiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Bakanlıklar Arası Tarih Eğitimi Komisyonu toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu.
Medinskiy, "Bugün Rusya'nın varlığı tehlikede. Kolektif Batı, Rusya'yı siyasi sistemin yıkımına ve ülkenin parçalanmasına doğru itiyor" dedi.

Bugün yaşanan gelişmelerin Ukrayna'da Rusya'nın 'yüz yıllardır düşman' olarak lanse edildiği 'alternatif tarih' ile beyinlerin yıkanmasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Medinskiy, şu anda Rusya'nın kaderinin tayin edildiğinin altını çizdi.

Dünyada yaşanan olayların tarihteki en büyük meydan okuma olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, bu nedenle bu meydan okumaya uygun hareket edilmesi gerektiğini ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ulusal konseptinin erişime açık olduğunu ve herkesin, nükleer silahın kullanılabileceği tüm sebepleri okuyabileceğini söyleyerek “Halka açık bir iç güvenlik konseptimiz var, nükleer silahların kullanılmasının tüm nedenlerini buradan okuyabilirsiniz. Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, konseptimize uygun olarak kullanılabilir" demişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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