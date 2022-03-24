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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edeceği belirtildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T18:40+0300
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dünya
sergey lavrov
çin
ziyaret
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “31 Mart’ta Çin’de, Afganistan’ın komşuları olan ülkelerin üçüncü bakanlar konferansı gerçekleşecek. Bu ülkeler Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan” ifadesini kullandı.Rus heyetine Lavrov’un başkanlık edeceğini belirten Zaharova, “Söz konusu görüşme, Afganistan’a insani ve sosyoekonomik destek alanındaki bölgesel çabaların koordinasyon sorunlarını müzakere etmek ve terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının yayılma tehdidine karşı koyma konusundaki yaklaşımları karşılaştırmak için iyi fırsat sunuyor” dedi.
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sergey lavrov, çin, ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edecek

18:40 24.03.2022
© МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edeceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “31 Mart’ta Çin’de, Afganistan’ın komşuları olan ülkelerin üçüncü bakanlar konferansı gerçekleşecek. Bu ülkeler Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan” ifadesini kullandı.
Rus heyetine Lavrov’un başkanlık edeceğini belirten Zaharova, “Söz konusu görüşme, Afganistan’a insani ve sosyoekonomik destek alanındaki bölgesel çabaların koordinasyon sorunlarını müzakere etmek ve terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının yayılma tehdidine karşı koyma konusundaki yaklaşımları karşılaştırmak için iyi fırsat sunuyor” dedi.
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