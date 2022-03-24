https://tr.sputniknews.com/20220324/rusya-disisleri-bakani-lavrov-31-martta-cini-ziyaret-edecek-1055023234.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 31 Mart’ta Çin’i ziyaret edeceği belirtildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T18:40+0300

2022-03-24T18:40+0300

2022-03-24T18:39+0300

dünya

sergey lavrov

çin

ziyaret

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “31 Mart’ta Çin’de, Afganistan’ın komşuları olan ülkelerin üçüncü bakanlar konferansı gerçekleşecek. Bu ülkeler Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan” ifadesini kullandı.Rus heyetine Lavrov’un başkanlık edeceğini belirten Zaharova, “Söz konusu görüşme, Afganistan’a insani ve sosyoekonomik destek alanındaki bölgesel çabaların koordinasyon sorunlarını müzakere etmek ve terörün ve uyuşturucu kaçakçılığının yayılma tehdidine karşı koyma konusundaki yaklaşımları karşılaştırmak için iyi fırsat sunuyor” dedi.

çin

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sergey lavrov, çin, ziyaret