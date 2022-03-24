https://tr.sputniknews.com/20220324/sanliurfada-dunyanin-en-pahali-sivilarindan-birini-uretiyor-1055012884.html

Şanlıurfa'da dünyanın en pahalı sıvılarından birini üretiyor

Şanlıurfa'da dünyanın en pahalı sıvılarından birini üretiyor

Şanlıurfa’da yaşayan Metin Örenler, yetiştirdiği 6 bin akrep ile litresi 10 milyon dolara satılan ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan akrep zehri... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:10+0300

2022-03-24T14:10+0300

2022-03-24T14:17+0300

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Şanlıurfa’da yaşayan Metin Örenler hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor. Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ve yılan sokmalarına karşı etkili olan Andractanus Crassicauda akrebini yetiştirip sağımını yapıyor. Yaklaşık 6 bin akrep yetiştiren Örenler, elde ettiği zehri yurtiçi ve yurtdışında satışa sunuyor. Litresi 10 milyon dolara satılan ve dünyadaki en pahalı sıvılar arası da yer alan akrep zehri, ilaç sanayiinin yanı sıra birçok sektörde de kullanılıyor. Türkiye'de ise sadece panzehir de kullanılıyor.‘Hedefimiz 30 bin adet’Metin Örenler, kurduğu Şanlıurfa Akrep ve Yılan Zehiri İlaç Şirketi (ŞAKYIL) Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip tek firma olduğunu söylüyor. Örenler kurdukları tesiste 50 bin akrebi yetiştirme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, hedeflerinin 30 bin adet olduğunu kaydetti.Sputnik’e konuşan Örenler “Siyah akrepten zehir elde ediyoruz. Siyah akrep de Şanlıurfa’ya özgü bir akrep türü. Bu çalışmaya 2000 yılında başladık. Öncelikle yasal izin süreci var. İzinleri almamız yaklaşık bir yıl sürdü. Ondan sonra doğadan 100 tane kadar anaç bireyleri temin ettik. Akrepler 1-2 yıl geçtikten sonra sağma evresine girerler. Bizimkiler yeni o evreye girdi. Son birkaç aydır sağıma başladık. Harran Üniversitesi tarafından analiz raporları çıkarıldı. Daha önce araştırdığımız pazarlara satışını gerçekleştireceğiz” dedi.‘Sağma en hassas konudur, fazla sağarsan akrebi ölür’“Her tarafı sorun ve problemli bir iş, kolay bir iş değil” diyen Örenler “Öncelikle yasal izin konusu çok zor. Yasal izni aldıktan sonra üretim aşamasına geçiyorsunuz ve bu çok tehlikeli bir iş. İşçi bulamazsınız. Kendiniz yapmak zorundasınız. Kendi hekiminizle çalışmak zorundasınız. Bunları da geçtikten sonra pazar sorunu var. Elde ettiğiniz zehri pazarlamak zorundasınız. Yeni olduğu için en zor kısmı pazar konusudur. Biz 1-2 yılda aştık bunu. Akrep zehriyle uğraşıyorsunuz, çok tehlikeli bir iş, sokma olabilir. Şuana kadar bizde öyle bir şey olmadı. Bununla ilgili önlemlerimiz var, panzehrimiz var. Akrebin beslenmesi ve sağılması önemli ve hassas bir konudur. Akrep, doğal ortamda nasıl besleniyorsa burada da öyle beslemek gerekiyor. Sağmak çok önemli, elektriksel uyarılarla yapılıyor, fazla sağarsan akrebi öldürürsün, az yaparsan zehrini alamazsın, daha az alırsan zehrin kalitesini bozarsın. Zehri muhafaza etmek de çok önemli. Harran Üniversitesi ile çalışıyoruz. Uzman biyoloğumuz var” şeklinde konuştu.‘Akrep gece hayvanıdır, gürültüyü sevmez’Örenler, şöyle devam etti:‘Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir’Zehri ham madde olarak ilaç sektörüne hazırladıklarını ifade eden Örenler “Bizim işimiz bu, bunu yapan pek kimse yok. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Bu mesleği seçmemin nedeni ilkleri yapmaya olan merakımdandır. Bu akrep Şanlıurfa’ya bu bölgemize has bir akrep türüdür. Diğer akreplerden farkı bu akrepten yapılan panzehir dünyadaki diğer tüm akrep ve yılan sokmalarına karşı kullanılabiliyor. Mesela burada ürettiğimiz panzehri Afrika’da yılan sokmasına karşı kullanabiliyorsun. Bu dünyadaki diğer akreplerde olmayan bir özellik. Analiz raporlarımızı 1-2 ülkeye gönderdik, raporları gördükleri gibi hemen bize olumlu geri dönüş yaptılar. Özellikle ilaç sektöründe kullanılıyor, kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezide kullanılır” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/kara-akrep-turunun-turkiyeye-ozgu-oldugu-kanitlandi-androctonus-turkiyensis-ismi-verildi-1051969127.html

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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özel, röportajlar, akrep, zehir, şanlıurfa