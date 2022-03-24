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Şeker kotaları belli oldu
Şeker kotaları belli oldu
Türkiye şeker sektöründe 2022/ 2023 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlendi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şeker
resmi gazete
kota
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2022/2023 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 134 bin 62 ton oldu.Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 2,5'u oranında 68 bin 750 ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak.Karar, 2022/2023 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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şeker, resmi gazete, kota

Şeker kotaları belli oldu

01:10 24.03.2022
© AAToz şeker
Toz şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Türkiye şeker sektöründe 2022/ 2023 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2022/2023 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 750 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5’i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 2,5'u oranında 68 bin 750 ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacak.
Karar, 2022/2023 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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