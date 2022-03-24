https://tr.sputniknews.com/20220324/soygu-ukraynadaki-operasyonun-ilerleyisine-dair-putine-rapor-verdi-1055013777.html

Şoygu, Ukrayna’daki operasyonun ilerleyişine dair Putin’e rapor verdi

Şoygu, Ukrayna’daki operasyonun ilerleyişine dair Putin’e rapor verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkin Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:30+0300

2022-03-24T14:30+0300

2022-03-24T15:08+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

şoygu

operasyon

donbass

bilgi

toplantı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin’in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu toplantı sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ukrayna’da süren özel askeri operasyonun nasıl ilerlediğine ilişkin rapor verdiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü’nün aktardığına göre Şoygu ayrıca, Rusya askerlerinin Ukrayna’da gereksinimi olanlara insani yardım ulaştırma, ele geçirilen topraklardaki önemli tesislerin yeniden devreye sokulması ve güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da anlattı.Bunun yanında Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı atılabilecek adımların da toplantıda ele alındığını söyledi. Toplantıda sırasında, Ukrayna ile sürdürülen barış görüşmeleri sürecinin de konuşulduğunu kaydeden Peskov, “Ukrayna tarafının (görüşme sürecindeki) yavaşlığı konusunda üzüntü duyulduğu ifade edildi” diye ekledi.

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rusya, vladimir putin, şoygu, operasyon, donbass, bilgi, toplantı