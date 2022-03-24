https://tr.sputniknews.com/20220324/soygu-ukraynadaki-operasyonun-ilerleyisine-dair-putine-rapor-verdi-1055013777.html
Şoygu, Ukrayna’daki operasyonun ilerleyişine dair Putin’e rapor verdi
Şoygu, Ukrayna’daki operasyonun ilerleyişine dair Putin’e rapor verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkin Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:30+0300
2022-03-24T14:30+0300
2022-03-24T15:08+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
şoygu
operasyon
donbass
bilgi
toplantı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin’in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu toplantı sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ukrayna’da süren özel askeri operasyonun nasıl ilerlediğine ilişkin rapor verdiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü’nün aktardığına göre Şoygu ayrıca, Rusya askerlerinin Ukrayna’da gereksinimi olanlara insani yardım ulaştırma, ele geçirilen topraklardaki önemli tesislerin yeniden devreye sokulması ve güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da anlattı.Bunun yanında Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı atılabilecek adımların da toplantıda ele alındığını söyledi. Toplantıda sırasında, Ukrayna ile sürdürülen barış görüşmeleri sürecinin de konuşulduğunu kaydeden Peskov, “Ukrayna tarafının (görüşme sürecindeki) yavaşlığı konusunda üzüntü duyulduğu ifade edildi” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, şoygu, operasyon, donbass, bilgi, toplantı
Şoygu, Ukrayna’daki operasyonun ilerleyişine dair Putin’e rapor verdi
14:30 24.03.2022 (güncellendi: 15:08 24.03.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkin Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun operasyonun nasıl ilerlediğine ilişkin rapor verdiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Putin’in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu toplantı sırasında Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ukrayna’da süren özel askeri operasyonun nasıl ilerlediğine ilişkin rapor verdiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü’nün aktardığına göre Şoygu ayrıca, Rusya askerlerinin Ukrayna’da gereksinimi olanlara insani yardım ulaştırma, ele geçirilen topraklardaki önemli tesislerin yeniden devreye sokulması ve güvenliğinin sağlanması konusundaki çabalarını da anlattı.
Bunun yanında Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyonu yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı atılabilecek adımların da toplantıda ele alındığını söyledi.
Toplantıda sırasında, Ukrayna ile sürdürülen barış görüşmeleri sürecinin de konuşulduğunu kaydeden Peskov, “Ukrayna tarafının (görüşme sürecindeki) yavaşlığı konusunda üzüntü duyulduğu ifade edildi” diye ekledi.