Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek sayın Putin, gerekse Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220324/tarim-arazilerini-kirleten-firmaya-262-bin-lira-ceza-1055023525.html
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:01+0300
2022-03-24T19:05+0300
türkiye
antalya
aksu
arazi
firma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104147/14/1041471413_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c2dd900a3a35496c470a3c955a7ad37a.jpg
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.
türkiye
antalya
aksu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104147/14/1041471413_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_90017b8b25e943143c0cd76d1e8b7a9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, aksu, arazi, firma

Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza

19:01 24.03.2022 (güncellendi: 19:05 24.03.2022)
© AATürk Lirası, TL
Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.
Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала