https://tr.sputniknews.com/20220324/tarim-arazilerini-kirleten-firmaya-262-bin-lira-ceza-1055023525.html
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:01+0300
2022-03-24T19:01+0300
2022-03-24T19:05+0300
türkiye
antalya
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arazi
firma
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.
türkiye
antalya
aksu
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antalya, aksu, arazi, firma
Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza
19:01 24.03.2022 (güncellendi: 19:05 24.03.2022) Abone ol
Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.
Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.