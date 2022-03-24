https://tr.sputniknews.com/20220324/tarim-arazilerini-kirleten-firmaya-262-bin-lira-ceza-1055023525.html

Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza

Tarım arazilerini kirleten firmaya 262 bin lira ceza

Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen firmaya 262 bin lira ceza kesildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T19:01+0300

2022-03-24T19:01+0300

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türkiye

antalya

aksu

arazi

firma

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.

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antalya, aksu, arazi, firma