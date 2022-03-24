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https://tr.sputniknews.com/20220324/ticaret-bakanligi-rekabeti-bozan-faaliyetler-nedeniyle-seker-fabrikalarina-inceleme-baslatti-1055005023.html
Ticaret Bakanlığı 'rekabeti bozan faaliyetler' nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı 'rekabeti bozan faaliyetler' nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı, 'rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle' şeker fabrikalarına inceleme yapıldığını duyurdu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T11:13+0300
2022-03-24T11:31+0300
şeker
türkiye
ticaret bakanlığı
rekabet
inceleme
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Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem esnafı hem de tüketiciyi korumak için serbest piyasa koşulları içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
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şeker, ticaret bakanlığı, rekabet, inceleme

Ticaret Bakanlığı 'rekabeti bozan faaliyetler' nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı

11:13 24.03.2022 (güncellendi: 11:31 24.03.2022)
© AAToz şeker
Toz şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Ticaret Bakanlığı, 'rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle' şeker fabrikalarına inceleme yapıldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem esnafı hem de tüketiciyi korumak için serbest piyasa koşulları içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
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