https://tr.sputniknews.com/20220324/ticaret-bakanligi-rekabeti-bozan-faaliyetler-nedeniyle-seker-fabrikalarina-inceleme-baslatti-1055005023.html

Ticaret Bakanlığı 'rekabeti bozan faaliyetler' nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı 'rekabeti bozan faaliyetler' nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, 'rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle' şeker fabrikalarına inceleme yapıldığını duyurdu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:13+0300

2022-03-24T11:13+0300

2022-03-24T11:31+0300

şeker

türkiye

ticaret bakanlığı

rekabet

inceleme

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Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde inceleme yapıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hem esnafı hem de tüketiciyi korumak için serbest piyasa koşulları içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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şeker, ticaret bakanlığı, rekabet, inceleme