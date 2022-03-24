https://tr.sputniknews.com/20220324/trt-1den-yayinlanacak-portekiz-turkiye-maci-icin-frekans-guncellemesi-yapildi-1055020142.html
TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı
TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T17:03+0300
2022-03-24T17:03+0300
2022-03-24T17:03+0300
spor
trt
portekiz
türkiye
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Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:TÜRKSAT 4AFrekans 11794Polarizasyon V(Dikey)Sembol Oranı 30000FEC 3/4Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
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trt, portekiz, türkiye
TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı.
Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.
UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.