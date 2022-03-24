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Trump, kendisini 'Rusya'ya gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı
Trump, kendisini 'Rusya'ya gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlayan dönemin başkan adayı Hillary Clinton, Ulusal... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T23:50+0300
2022-03-24T23:51+0300
dünya
abd
rusya
donald trump
dava
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Trump'ın avukatları Florida Güney Bölge Mahkemesine 108 sayfalık dilekçe sundu.Dilekçede "Söz konusu davalılar birlikte hareket ederek, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump'ın düşman bir yabancı ülke ile gizli anlaşma yaptığına dair yanlış söylem yaymaktadır" ifadeleri yer aldı.Trump'ın söz konusu iddialar nedeniyle en az 24 milyon dolar zarara uğradığına işaret edilen dilekçede, 2016 başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan suçlananlar arasında yer aldı.2.5 yıllık soruşturmada tek bir delil bulunamadıRus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2.5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı.2 kişi, delillerle oynayıp Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf ettiDurham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.
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abd, rusya, donald trump, dava, abd demokrat parti

Trump, kendisini 'Rusya'ya gizli anlaşma' yapmakla suçlayan Demokratlara dava açtı

23:50 24.03.2022 (güncellendi: 23:51 24.03.2022)
© REUTERS / Octavio JonesDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Octavio Jones
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlayan dönemin başkan adayı Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve bir dizi Demokrat isme dava açtı.
Trump'ın avukatları Florida Güney Bölge Mahkemesine 108 sayfalık dilekçe sundu.
Dilekçede "Söz konusu davalılar birlikte hareket ederek, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump'ın düşman bir yabancı ülke ile gizli anlaşma yaptığına dair yanlış söylem yaymaktadır" ifadeleri yer aldı.
Trump'ın söz konusu iddialar nedeniyle en az 24 milyon dolar zarara uğradığına işaret edilen dilekçede, 2016 başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday Hillary Clinton, Ulusal Demokrat Komitesi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan suçlananlar arasında yer aldı.

2.5 yıllık soruşturmada tek bir delil bulunamadı

Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2.5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı.

2 kişi, delillerle oynayıp Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etti

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.
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