https://tr.sputniknews.com/20220324/tuketicinin-korunmasi-hakkinda-kanun-ile-kat-mulkiyeti-kanununda-degisiklik-mecliste-kabul-edildi-1055023015.html
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik, Meclis'te kabul edildi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik, Meclis'te kabul edildi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T18:31+0300
2022-03-24T18:31+0300
2022-03-24T18:33+0300
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Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik, Meclis'te kabul edildi
18:31 24.03.2022 (güncellendi: 18:33 24.03.2022) Abone ol
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı