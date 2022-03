https://tr.sputniknews.com/20220324/turk-halkinin-natoya-guvensizligi-8-ayda-yuzde-125-artisla-yuzde-908e-ulasti-1055008944.html

Türk halkının 'NATO'ya güvensizliği' 8 ayda yüzde 12,5 artışla yüzde 90,8'e ulaştı

Türk halkının ‘NATO’ya güvensizliği’ 8 ayda yüzde 12,5 artışla yüzde 90,8’e ulaştı

Türkiye'de NATO karşıtlığının yükselmesini son anketler de ortaya koyuyor. Areda Survey'in 'NATO'nun Türkiye'yi koruyabileceğini düşünüyor musunuz?' sorusuna... 24.03.2022

Areda Survey’in aylık ‘Sosyometre’ araştırmasının Şubat ayı sonuçları açıklandı. 26-28 Şubat 2022’de 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette katılımcılar ‘NATO’nun Türkiye’yi koruyabileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yüzde 9,2 ‘evet’, yüzde 90,8 ‘hayır’ dedi. Haziran 2021’de yapılan ve ‘Türkiye’nin NATO dışı bir ülke ile olası savaşında NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?’ sorusun sorulduğu ankette ise yüzde 21,7 ‘evet’, yüzde 78,3 ise ‘hayır’ demişti. Böylelikle Türkiye’de NATO’ya olan güven 8 ay içinde yüzde 12,5 azalmış oldu.Öte yandan Şubat ayındaki ankette katılımcılara ‘Türkiye, Rusya-Ukrayna konusunda tarafsızlık politikasını değiştirmeli midir?’ sorusu da yöneltildi. Bu ankette katılımcıların yüzde 89,4’ü ‘hayır’, yüzde 10,6’sı ise ‘evet’ yanıtını verdi. Ankette her 10 kişiden 9’unun Türkiye’nin tarafsızlık politikasını sürdürmesi gerektiği yönünde fikir bildirdiği de not edildi.‘Türk halkının Amerikan karşıtı olması gayet normal’Türkiye’deki NATO’ya olan güvenin azalmasını Sputnik’e değerlendiren Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, “Türkiye’de NATO ve ABD birbiriyle çok iç içe geçmiş durumda. Bu da normal. Türkiye’deki NATO karşıtlığı da Amerikan karşıtlığı ile özdeşiyor” dedi ve şunları ekledi:‘ABD ile aramızda çok ciddi bir güven bunalımı oluştu’Ünal, “Soğuk Savaş’ın bitmesinden ve tek kutuplu dünya düzeninin belirgin hale gelmesinden bu yana ABD ile hemen hemen Türkiye açısından önemli olan her konuda tam manasıyla düşman gibiyiz. Amerika ile aramızda dostluk ya da müttefiklik diyebileceğimiz hiçbir alan kalmadı. PKK/PYD’ye destek vermesi, Kıbrıs meselesindeki tavrı, Ermeni soykırımı iftiralarına Türkiye’ye kabul ettirmek için uğraşması, Türkiye’ye sürekli olarak askeri ve diğer alanlarda yaptırımlar uygulaması… Bunların hepsi ABD ile aramızda çok ciddi bir güven bunalımı oluşturdu. Bu güven bunalımın Türk halkında aynı zamanda NATO’ya da bir güvensizlik olarak tezahür etmesi hiç şaşırtıcı değil” diye de ekledi.‘NATO üyesi ülkelerden de Türkiye’ye saldırı gelebilir’Prof. Dr. Ünal, Türkiye’ye bir NATO üyesinden saldırı ihtimali olduğunu da belirtti:‘ABD’nin Türkiye’nin üzerine gelmesi kabul edilebilir bir şey değil’“ABD ile Türkiye arasındaki sorunların Joe Biden döneminde en ufak bir şekilde normalleştirilme ihtimali bana çok zayıf geliyor” diyerek Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Ünal, şöyle devam etti:

rusya

ukrayna

2022

