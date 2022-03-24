Türk halkının ‘NATO’ya güvensizliği’ 8 ayda yüzde 12,5 artışla yüzde 90,8’e ulaştı
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Türkiye’de NATO karşıtlığının yükselmesini son anketler de ortaya koyuyor. Areda Survey’in ‘NATO’nun Türkiye’yi koruyabileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 90,8’i ‘hayır’ cevabını verdi. Böylelikle Türkiye’de NATO’ya olan güven 8 ay önceki ankete göre yüzde 12,5 azalmış oldu.
Areda Survey’in aylık ‘Sosyometre’ araştırmasının Şubat ayı sonuçları açıklandı. 26-28 Şubat 2022’de 2 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankette katılımcılar ‘NATO’nun Türkiye’yi koruyabileceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yüzde 9,2 ‘evet’, yüzde 90,8 ‘hayır’ dedi. Haziran 2021’de yapılan ve ‘Türkiye’nin NATO dışı bir ülke ile olası savaşında NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanıyor musunuz?’ sorusun sorulduğu ankette ise yüzde 21,7 ‘evet’, yüzde 78,3 ise ‘hayır’ demişti. Böylelikle Türkiye’de NATO’ya olan güven 8 ay içinde yüzde 12,5 azalmış oldu.
Öte yandan Şubat ayındaki ankette katılımcılara ‘Türkiye, Rusya-Ukrayna konusunda tarafsızlık politikasını değiştirmeli midir?’ sorusu da yöneltildi. Bu ankette katılımcıların yüzde 89,4’ü ‘hayır’, yüzde 10,6’sı ise ‘evet’ yanıtını verdi. Ankette her 10 kişiden 9’unun Türkiye’nin tarafsızlık politikasını sürdürmesi gerektiği yönünde fikir bildirdiği de not edildi.
© SputnikTürk halkının ‘NATO’ya güvensizliği’ 8 ayda yüzde 12,5 artışla yüzde 90,8’e ulaştı
Türk halkının ‘NATO’ya güvensizliği’ 8 ayda yüzde 12,5 artışla yüzde 90,8’e ulaştı
© Sputnik
‘Türk halkının Amerikan karşıtı olması gayet normal’
Türkiye’deki NATO’ya olan güvenin azalmasını Sputnik’e değerlendiren Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, “Türkiye’de NATO ve ABD birbiriyle çok iç içe geçmiş durumda. Bu da normal. Türkiye’deki NATO karşıtlığı da Amerikan karşıtlığı ile özdeşiyor” dedi ve şunları ekledi:
“Türkiye’de Amerikan karşıtlığı ile ilgili olarak yapılan son yıllardaki anketlerin hiçbiri yüzde 85’in altında çıkmadı. Yüzde 95’lere tırmanan anketler de çıkıyor. Yani bu Amerikan karşıtlığı NATO karşıtlığı olarak da kendisini gösteriyor. Bu da anlaşılır bir şey çünkü ABD, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, milli güvenliğine birebir tehdit olan bir PKK/PYD oluşumuna destek vermenin ötesinde açıkça silah veriyor. Böyle bir ortamda Türk halkının Amerikan karşıtı olması, ABD’yi Türkiye’nin milli bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine en büyük tehdit ve tehlike olarak görmesi gayet normal. Bu tehdit ve tehlike algısının NATO’ya yönelmesi de yine çok şaşırtıcı değil.”
‘ABD ile aramızda çok ciddi bir güven bunalımı oluştu’
Ünal, “Soğuk Savaş’ın bitmesinden ve tek kutuplu dünya düzeninin belirgin hale gelmesinden bu yana ABD ile hemen hemen Türkiye açısından önemli olan her konuda tam manasıyla düşman gibiyiz. Amerika ile aramızda dostluk ya da müttefiklik diyebileceğimiz hiçbir alan kalmadı. PKK/PYD’ye destek vermesi, Kıbrıs meselesindeki tavrı, Ermeni soykırımı iftiralarına Türkiye’ye kabul ettirmek için uğraşması, Türkiye’ye sürekli olarak askeri ve diğer alanlarda yaptırımlar uygulaması… Bunların hepsi ABD ile aramızda çok ciddi bir güven bunalımı oluşturdu. Bu güven bunalımın Türk halkında aynı zamanda NATO’ya da bir güvensizlik olarak tezahür etmesi hiç şaşırtıcı değil” diye de ekledi.
‘NATO üyesi ülkelerden de Türkiye’ye saldırı gelebilir’
Prof. Dr. Ünal, Türkiye’ye bir NATO üyesinden saldırı ihtimali olduğunu da belirtti:
“Türkiye gerçekten bir saldırı olduğunda NATO, Türkiye’nin yardımına gelir mi? Türk halkının ‘Türkiye’ye yardım ve destek verecek bir NATO, neden Türkiye’ye tehdit olan bir terör örgütüne destek verir?’ diye düşünmez mi? Türk halkı bunları dile görüyor ve bu ankette de çıktığı gibi dile getiriyor. NATO üyesi ülkelerden de Türkiye’ye saldırı gelebilir. Mesela Yunanistan’la Ege ya da Kıbrıs meselesinden bir savaş durumu olsa bugün Rusya’ya uygulanan aynı yaptırımlarla Türkiye’nin üstüne geleceklerinden en ufak bir şüphem yok. Kimin doğru, kimin yanlış, kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmaksızın bunu yapacaklar.”
‘ABD’nin Türkiye’nin üzerine gelmesi kabul edilebilir bir şey değil’
“ABD ile Türkiye arasındaki sorunların Joe Biden döneminde en ufak bir şekilde normalleştirilme ihtimali bana çok zayıf geliyor” diyerek Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Ünal, şöyle devam etti:
“Gelecekte de normalleşmesine Amerikan derin devleti izin vermeyecektir. Çünkü onların plan ve projelerinde Türkiye düşmanlığı çok bariz bir şekilde görülüyor. Bizim elimizdeki avantaj; çok kutupluluk içinde ABD’nin Türkiye’ye yapabileceği kötülüklerin sayısı büyük ölçüde düşüyor. Tek kutuplulukta bile yapabileceklerini Türkiye büyük ölçüde elimine etti. ABD’nin tüm yardım ve desteğine rağmen PKK/PYD’yi yenilgiye uğrattı, Kıbrıs konusunda geri adım atmadı. Çok kutuplu bir dünyada Amerikan derin devletinin bu kadar beyinsizce Türkiye’nin üzerine gelmesi kabul edilebilir bir şey değil.”