https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-somaliye-290-bin-doz-kovid-19-asisi-gonderdi-1054998525.html

Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T01:00+0300

2022-03-24T01:00+0300

2022-03-24T01:00+0300

koronavirüs

türkiye

somali

aşı

koronavirüs

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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, KOVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz KOVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.Somali'de 26 bin 400 KOVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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türkiye, somali, aşı, koronavirüs