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Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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somali
aşı
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, KOVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz KOVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.Somali'de 26 bin 400 KOVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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türkiye, somali, aşı, koronavirüs

Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

01:00 24.03.2022
© AAKoronavirüs aşı
Koronavirüs aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, KOVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz KOVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.
Somali'de 26 bin 400 KOVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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