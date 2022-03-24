https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-somaliye-290-bin-doz-kovid-19-asisi-gonderdi-1054998525.html
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T01:00+0300
2022-03-24T01:00+0300
2022-03-24T01:00+0300
koronavirüs
türkiye
somali
aşı
koronavirüs
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, KOVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz KOVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.Somali'de 26 bin 400 KOVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, somali, aşı, koronavirüs
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, KOVID-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz KOVID-19 aşısı desteği yapılacağı da vurgulandı.
Somali'de 26 bin 400 KOVID-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.