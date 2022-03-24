Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-sigara-ve-ickiye-zam-geliyor-1055019387.html
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya son olarak yapılan 2 liralık zammın ardından içki ve sigaraya bir zammın daha geleceğini... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:43+0300
2022-03-24T16:49+0300
ekonomi
sigara
zam
gıda
gıda fiyatları
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_afd7b86bc066e877027194a6d700e731.jpg
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye yeni zam geleceğini duyurdu.TELE 1’e açıklamalarda bulunan, Özgür Aybaş şunları ifade etti:Aybaş ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu ve "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız?" diye sordu:
https://tr.sputniknews.com/20220316/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1054750674.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044396357_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_3cf1e92f5fd9e0f752af3922e9061f55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sigara, zam, gıda, gıda fiyatları, ekonomi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor

16:43 24.03.2022 (güncellendi: 16:49 24.03.2022)
© SputnikAlkol, tekel bayi, içki
Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© Sputnik
Abone olGoogle news
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya son olarak yapılan 2 liralık zammın ardından içki ve sigaraya bir zammın daha geleceğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye yeni zam geleceğini duyurdu.
TELE 1’e açıklamalarda bulunan, Özgür Aybaş şunları ifade etti:

"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz"

Aybaş ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu ve "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız?" diye sordu:
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
EKONOMİ
Bir sigara grubuna daha zam geldi
16 Mart, 00:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала