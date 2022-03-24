https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-sigara-ve-ickiye-zam-geliyor-1055019387.html

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya son olarak yapılan 2 liralık zammın ardından içki ve sigaraya bir zammın daha geleceğini... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T16:43+0300

2022-03-24T16:43+0300

2022-03-24T16:49+0300

ekonomi

sigara

zam

gıda

gıda fiyatları

ekonomi

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye yeni zam geleceğini duyurdu.TELE 1’e açıklamalarda bulunan, Özgür Aybaş şunları ifade etti:Aybaş ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu ve "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız?" diye sordu:

https://tr.sputniknews.com/20220316/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1054750674.html

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sigara, zam, gıda, gıda fiyatları, ekonomi