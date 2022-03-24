https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiye-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-sigara-ve-ickiye-zam-geliyor-1055019387.html
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya son olarak yapılan 2 liralık zammın ardından içki ve sigaraya bir zammın daha geleceğini... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T16:43+0300
2022-03-24T16:43+0300
2022-03-24T16:49+0300
ekonomi
sigara
zam
gıda
gıda fiyatları
ekonomi
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye yeni zam geleceğini duyurdu.TELE 1’e açıklamalarda bulunan, Özgür Aybaş şunları ifade etti:Aybaş ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu ve "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız?" diye sordu:
https://tr.sputniknews.com/20220316/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-1054750674.html
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sigara, zam, gıda, gıda fiyatları, ekonomi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve içkiye zam geliyor
16:43 24.03.2022 (güncellendi: 16:49 24.03.2022) Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya son olarak yapılan 2 liralık zammın ardından içki ve sigaraya bir zammın daha geleceğini açıkladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve içkiye yeni zam geleceğini duyurdu.
TELE 1’e açıklamalarda bulunan, Özgür Aybaş şunları ifade etti:
"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz"
Aybaş ayrıca sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu ve "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız?" diye sordu: