https://tr.sputniknews.com/20220324/turkiyeden-afganistana-cagri-kiz-cocuklarinin-egitimine-izin-verin-1054998234.html

Türkiye'den Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

Türkiye'den Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T00:47+0300

2022-03-24T00:47+0300

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dünya

afganistan

türkiye

kız çocuğu

eğitim

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220323/afganistanda-kiz-ogrencilere-yonelik-ortaokul-ve-liselerin-kapali-olmasi-tepki-cekiyor-1054996111.html

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afganistan, türkiye, kız çocuğu, eğitim