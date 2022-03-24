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Türkiye'den Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin
Türkiye'den Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T00:47+0300
2022-03-24T00:47+0300
dünya
afganistan
türkiye
kız çocuğu
eğitim
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220323/afganistanda-kiz-ogrencilere-yonelik-ortaokul-ve-liselerin-kapali-olmasi-tepki-cekiyor-1054996111.html
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afganistan, türkiye, kız çocuğu, eğitim

Türkiye'den Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

00:47 24.03.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICAfgan kız çocukları
Afgan kız çocukları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan hükümetine orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Taliban - Afganistan - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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Afganistan'da kız öğrencilere yönelik ortaokul ve liselerin kapalı olması tepki çekiyor
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