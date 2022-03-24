https://tr.sputniknews.com/20220324/twitter-kullanicilari-zelenskiyin-fransa-parlamentosuna-hitaben-yaptigi-konusmayi-elestirildi-1055025944.html

Twitter kullanıcıları, Zelenskiy'in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi

Twitter kullanıcıları, Zelenskiy'in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi

Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T21:12+0300

2022-03-24T21:12+0300

2022-03-24T21:43+0300

ukrayna krizi

fransa

vladimir zelenskiy

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Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi. Konuşmaya ilişkin yorumlar Twitter üzerinden paylaşıldı.Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada Fransız şirketlere, Donbass’ı korumaya yönelik operasyona katkı sağlamak için Rusya’daki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.Twitter kullanıcıların bir kısmı, Ukrayna liderinin bu söyleminin Avrupa için ağır sonuçlara yol açacağını belirtti.Yorum yazanlardan biri, “Rusya'nın tarafında değilim fakat artık Zelenskiy'e dayanamıyorum. Müzakere etmek yerine, kazanamayacağını bildiği bir çatışmada yer almaya devam ediyor. Kendi halkına acımıyor ve Avrupa Birliği'nden daha fazla fedakarlık talep ediyor. Medya ise onu bir kahraman olarak gösteriyor. Bu bir çılgınlık” ifadelerini paylaştı.Paylaşım nerdeyse 5 bin beğeni topladı ve bin 500’e yakın yanıt aldı.Diğer bir kullanıcı, Kiev yönetiminin sekiz yıl önce Donbass'ta savaş başlattığını ve bunun sonucunda on binlerce sivilin yaralandığını ve öldürüldüğünü yazdı.Bir diğer yorumcu ise, “Zelenskiy (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Charles de Gaulle değil. O sapına kadar yozlaşmış biri” ifadelerini kullandı.Ukrayna liderini ‘sorumsuz çılgın’ olarak nitelendiren bir kullanıcı ise Zelenskiy’in politikasının dünyayı ‘ölümcül zıtlaşmaya’ çekebileceğini öngördü ve ekledi:“Sizinle aynı fikirdeyim. Zelenskiy’in bu sözlerinin hesabını vermesini umuyorum.”

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fransa, vladimir zelenskiy