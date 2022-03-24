Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/twitter-kullanicilari-zelenskiyin-fransa-parlamentosuna-hitaben-yaptigi-konusmayi-elestirildi-1055025944.html
Twitter kullanıcıları, Zelenskiy'in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi
Twitter kullanıcıları, Zelenskiy'in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi
Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T21:12+0300
2022-03-24T21:43+0300
ukrayna krizi
fransa
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055015051_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_1b6e1c52313e038028520b8679d5cfaa.jpg
Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi. Konuşmaya ilişkin yorumlar Twitter üzerinden paylaşıldı.Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada Fransız şirketlere, Donbass’ı korumaya yönelik operasyona katkı sağlamak için Rusya’daki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.Twitter kullanıcıların bir kısmı, Ukrayna liderinin bu söyleminin Avrupa için ağır sonuçlara yol açacağını belirtti.Yorum yazanlardan biri, “Rusya'nın tarafında değilim fakat artık Zelenskiy'e dayanamıyorum. Müzakere etmek yerine, kazanamayacağını bildiği bir çatışmada yer almaya devam ediyor. Kendi halkına acımıyor ve Avrupa Birliği'nden daha fazla fedakarlık talep ediyor. Medya ise onu bir kahraman olarak gösteriyor. Bu bir çılgınlık” ifadelerini paylaştı.Paylaşım nerdeyse 5 bin beğeni topladı ve bin 500’e yakın yanıt aldı.Diğer bir kullanıcı, Kiev yönetiminin sekiz yıl önce Donbass'ta savaş başlattığını ve bunun sonucunda on binlerce sivilin yaralandığını ve öldürüldüğünü yazdı.Bir diğer yorumcu ise, “Zelenskiy (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Charles de Gaulle değil. O sapına kadar yozlaşmış biri” ifadelerini kullandı.Ukrayna liderini ‘sorumsuz çılgın’ olarak nitelendiren bir kullanıcı ise Zelenskiy’in politikasının dünyayı ‘ölümcül zıtlaşmaya’ çekebileceğini öngördü ve ekledi:“Sizinle aynı fikirdeyim. Zelenskiy’in bu sözlerinin hesabını vermesini umuyorum.”
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055015051_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_ba7fe09db970f1f3e9e50744878bb420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, vladimir zelenskiy

Twitter kullanıcıları, Zelenskiy'in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmayı eleştirdi

21:12 24.03.2022 (güncellendi: 21:43 24.03.2022)
© AFP 2022Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022
Abone olGoogle news
Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi.
Fransız sosyal medya kullanıcıları, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Fransa parlamentosuna hitaben yaptığı Rusya karşıtı konuşmayı eleştirdi. Konuşmaya ilişkin yorumlar Twitter üzerinden paylaşıldı.
Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada Fransız şirketlere, Donbass’ı korumaya yönelik operasyona katkı sağlamak için Rusya’daki faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.
Twitter kullanıcıların bir kısmı, Ukrayna liderinin bu söyleminin Avrupa için ağır sonuçlara yol açacağını belirtti.
Yorum yazanlardan biri, “Rusya'nın tarafında değilim fakat artık Zelenskiy'e dayanamıyorum. Müzakere etmek yerine, kazanamayacağını bildiği bir çatışmada yer almaya devam ediyor. Kendi halkına acımıyor ve Avrupa Birliği'nden daha fazla fedakarlık talep ediyor. Medya ise onu bir kahraman olarak gösteriyor. Bu bir çılgınlık” ifadelerini paylaştı.
Paylaşım nerdeyse 5 bin beğeni topladı ve bin 500’e yakın yanıt aldı.
Diğer bir kullanıcı, Kiev yönetiminin sekiz yıl önce Donbass'ta savaş başlattığını ve bunun sonucunda on binlerce sivilin yaralandığını ve öldürüldüğünü yazdı.
Bir diğer yorumcu ise, “Zelenskiy (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Charles de Gaulle değil. O sapına kadar yozlaşmış biri” ifadelerini kullandı.
Ukrayna liderini ‘sorumsuz çılgın’ olarak nitelendiren bir kullanıcı ise Zelenskiy’in politikasının dünyayı ‘ölümcül zıtlaşmaya’ çekebileceğini öngördü ve ekledi:
“Sizinle aynı fikirdeyim. Zelenskiy’in bu sözlerinin hesabını vermesini umuyorum.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала