https://tr.sputniknews.com/20220324/universitede-fisleme-yapan-rektore-haci-bektas-veli-vakfindan-tepki-1055004137.html

Üniversitede fişleme yapan rektöre Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan tepki

Üniversitede fişleme yapan rektöre Hacı Bektaş Veli Vakfı'ndan tepki

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) eski Rektörü Cavit Bircan’ın Alevi akademisyenlere... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T10:41+0300

2022-03-24T10:41+0300

2022-03-24T10:41+0300

türkiye

alevi

üniversite

fişleme

adnan menderes üniversitesi

hacı bektaş veli anadolu kültür vakfı

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Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Ercan Geçmez, Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) eski Rektörü Cavit Bircan’ın 'Alevi akademisyenlere yönelik yaptığı fişlemelerin' kabul edilemez olduğunu söyledi.Eski Rektör Bircan’ın fişlemelerden ötürü ceza alması gerektiğinin altını çizen Geçmez, “Yeterli ceza verilmedikçe ne yazık ki Alevilere yönelik nefret dili kullanarak ayrımcılık yapanlar daha da cesaretleniyor” ifadelerini kullandı.Eski Rektör Bircan ile mevcut Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davasında ortaya çıkan Alevilere yönelik fişlemelerle ilgili konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Geçmez, hukukun kullanılan nefret diline karşı cezai işlem noktasında gerekeni yapmasını söyledi. Türkiye’de Alevilere yönelik nefret dili kullananlara karşı hukukun doğru işletilmediğini savunan Başkan Geçmez, “Eski Rektörün kullandığı nefret dili ülkemizde maalesef ilk değil son da olmayacak. Bizim temennimiz eski Rektörün bu dili kullanması nedeniyle gerekli cezayı almasıdır” dedi.'Hukukun gereğini yapmasını istiyoruz'Türkiye’de Alevi yurttaşlara yönelik kullanılan nefret diline çok alışık olduklarını vurgulayan Geçmez, “Türkiye’de ne yazık bu tür durumlar fazlasıyla yaşanıyor ancak nefret dili kullanarak ayrımcılık yapanlara hukuksal açıdan yeterli ceza verilmiyor. Adalet gereken cezayı vermediği için de birileri bu dili kullanarak ayrımcılık yapma konusunda daha çok cesaretleniyor. Bu tür olayların önünü kesmek için Türkiye’de hukukun tarafsız bir ölçekte net olarak insanların inançlarından, dillerinden kaynaklı ayrımcılığa uğramasına karşı cezalandırmayı devreye alması gerekiyor. Alevilere yönelik nefret dili ilk değil, ne yazık ki son olmayacak. Biz eski Rektörün bu dili kullanması nedeniyle ceza alması gerektiğini söylüyoruz. Kaldı ki bu eski rektörden önce de bazı okul müdürlerinden tutun türlü kamu kurum ve kuruluşu yetkililerine varıncaya kadar nefret dilinin yanı sıra fiziki şiddete varıncaya kadar bazı olumsuzluklar da yaşandı. Biz tüm bu ayrımcılıklara karşı hukukun gerekeni yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Bircan daha önce gözaltına da alınmıştıAydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın, mevcut ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas ve şantaj soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/diyanet-isleri-baskani-erbas-alevilere-hakaret-eden-kisiye-tepki-gosterdi-1053681309.html

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alevi, üniversite, fişleme, adnan menderes üniversitesi, hacı bektaş veli anadolu kültür vakfı