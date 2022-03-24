https://tr.sputniknews.com/20220324/uyku-bozuklugu-hipertansiyon-ve-kalp-hastaligi-riskini-artiriyor-1055005919.html

Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor

Uyku bozukluğu hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırıyor

Prof. Dr. Öztürk, uyku bozukluğunun hipertansiyon ve kalp hastalığı riskini artırdığını söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:39+0300

2022-03-24T11:39+0300

2022-03-24T11:43+0300

uyku düzeni

yaşam

hipertansiyon

kalp krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055005423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4abc088d752e9cdc2a0866b22f9eb141.jpg

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı ve düzenli uykunun bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.Sağlıklı bir yaşam ve hastalıklardan korunmak için uyku sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Uyku sağlığı kalp damar sağlığından akciğer sağlığına kadar, endokrin sistemden böbrek sağlığına kadar bütün vücudu ilgilendirir ve bunları iyi yönde etkiler. Uyku sadece beyin sağlığı açısından değil, tüm vücut için önemlidir" dedi.Öztürk, düzenli ve dengeli uykunun sağlıklı bir yaşamın temel taşlarını oluşturduğunu, bu nedenle herkesin uyku sağlığına azami şekilde dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.Uyku bozukluğunun toplumda sık görülen hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarına zemin hazırladığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220319/dunyanin-en-uzun-uyuyan-ulkeleri-aciklandi-1054865632.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uyku düzeni, hipertansiyon, kalp krizi